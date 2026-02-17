RU

Деньги, налоги и собственное дело: чему НБУ будет учить девятиклассников с сентября 2026 года

Фото: Девятиклассники в Украине начнут изучать финансовую грамотность (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 сентября 2026 года ученики 9 классов украинских школ начнут изучать обновленный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Специальный учебник разработали специалисты Национального банка Украины.

Что известно о новом учебнике

Учебник "Предпринимательство и финансовая грамотность" для 9 класса стал продолжением курса для 8 класса, который уже внедрен в 2025-2026 учебном году.

Он получил гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" (приказ МОН от 27.01.2026 №110) и прошел апробацию (приказ от 02.02.2026 №142). Это подтверждает его соответствие:

  • Государственному стандарту базового среднего образования;
  • требованиям Новой украинской школы;
  • модельной учебной программе "Предпринимательство и финансовая грамотность. 8-9 классы".

С нового учебного года ученики 9 классов будут углублять знания о:

  • сбережениях и планировании бюджета;
  • налоги;
  • основах ведения бизнеса;
  • финансовой безопасности;
  • предпринимательских инициативах.

В НБУ подчеркивают, что значительная часть материала в 9 классе будет посвящена именно предпринимательству.

Как построен курс

Учебник ориентирован на практическое применение знаний в повседневной жизни. Его разработали с учетом возрастных особенностей учащихся и их предыдущего учебного опыта.

Среди особенностей издания:

  • современный дизайн и четкая структура;
  • практически ориентированный подход;
  • понятное объяснение сложных понятий;
  • электронное приложение и рабочая тетрадь.

Курс также сопровождается всеукраинским конкурсом предпринимательских проектов "Предприимчивые UA", что позволяет ученикам сразу применять полученные знания на практике.

Что изменится для учителей

Для педагогов подготовили:

  • рабочую тетрадь
  • электронное приложение с интерактивными упражнениями;
  • календарно-тематическое планирование;
  • слайды к урокам;
  • пособие для учителя;
  • участие в конкурсе "Предприимчивые UA".

В июне-июле 2025 года курсы повышения квалификации уже прошли более 2500 учителей. Авторский коллектив также проводит вебинары и консультации.

Сейчас команда работает над видеокурсом для платформы "Всеукраинская школа онлайн" и материалами для профильной школы.

Когда будут выбирать учебники

С 18 по 23 марта 2026 года школы смогут выбрать учебники для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с приказом МОН.

Напомним, в Министерстве образования и науки решили, что с 2028 года выпускники 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в формате внешнего независимого оценивания. Первыми обязательными предметами станут украинский язык и литература и математика, впоследствии перечень планируют расширить.

Также РБК-Украина писало, что в 2029 году в украинские вузы смогут поступать только выпускники пилотных академических лицеев - их ожидается около 15 тысяч человек.

