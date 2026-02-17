Деньги, налоги и собственное дело: чему НБУ будет учить девятиклассников с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года ученики 9 классов украинских школ начнут изучать обновленный курс "Предпринимательство и финансовая грамотность". Специальный учебник разработали специалисты Национального банка Украины.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Читайте также: Металлодетекторы на входах и видеоконтроль: в школах введут новые меры безопасности
Учебник "Предпринимательство и финансовая грамотность" для 9 класса стал продолжением курса для 8 класса, который уже внедрен в 2025-2026 учебном году.
Он получил гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" (приказ МОН от 27.01.2026 №110) и прошел апробацию (приказ от 02.02.2026 №142). Это подтверждает его соответствие:
С нового учебного года ученики 9 классов будут углублять знания о:
В НБУ подчеркивают, что значительная часть материала в 9 классе будет посвящена именно предпринимательству.
Учебник ориентирован на практическое применение знаний в повседневной жизни. Его разработали с учетом возрастных особенностей учащихся и их предыдущего учебного опыта.
Среди особенностей издания:
Курс также сопровождается всеукраинским конкурсом предпринимательских проектов "Предприимчивые UA", что позволяет ученикам сразу применять полученные знания на практике.
Для педагогов подготовили:
В июне-июле 2025 года курсы повышения квалификации уже прошли более 2500 учителей. Авторский коллектив также проводит вебинары и консультации.
Сейчас команда работает над видеокурсом для платформы "Всеукраинская школа онлайн" и материалами для профильной школы.
С 18 по 23 марта 2026 года школы смогут выбрать учебники для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с приказом МОН.
Напомним, в Министерстве образования и науки решили, что с 2028 года выпускники 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в формате внешнего независимого оценивания. Первыми обязательными предметами станут украинский язык и литература и математика, впоследствии перечень планируют расширить.
Также РБК-Украина писало, что в 2029 году в украинские вузы смогут поступать только выпускники пилотных академических лицеев - их ожидается около 15 тысяч человек.