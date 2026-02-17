Деньги, налоги и собственное дело: чему НБУ будет учить девятиклассников с сентября 2026 года

Что известно о новом учебнике

Учебник "Предпринимательство и финансовая грамотность" для 9 класса стал продолжением курса для 8 класса, который уже внедрен в 2025-2026 учебном году.

Он получил гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украины" (приказ МОН от 27.01.2026 №110) и прошел апробацию (приказ от 02.02.2026 №142). Это подтверждает его соответствие:

Государственному стандарту базового среднего образования;

требованиям Новой украинской школы;

модельной учебной программе "Предпринимательство и финансовая грамотность. 8-9 классы".

С нового учебного года ученики 9 классов будут углублять знания о:

сбережениях и планировании бюджета;

налоги;

основах ведения бизнеса;

финансовой безопасности;

предпринимательских инициативах.

В НБУ подчеркивают, что значительная часть материала в 9 классе будет посвящена именно предпринимательству.

Как построен курс

Учебник ориентирован на практическое применение знаний в повседневной жизни. Его разработали с учетом возрастных особенностей учащихся и их предыдущего учебного опыта.

Среди особенностей издания:

современный дизайн и четкая структура;

практически ориентированный подход;

понятное объяснение сложных понятий;

электронное приложение и рабочая тетрадь.

Курс также сопровождается всеукраинским конкурсом предпринимательских проектов "Предприимчивые UA", что позволяет ученикам сразу применять полученные знания на практике.

Что изменится для учителей

Для педагогов подготовили:

рабочую тетрадь

электронное приложение с интерактивными упражнениями;

календарно-тематическое планирование;

слайды к урокам;

пособие для учителя;

участие в конкурсе "Предприимчивые UA".

В июне-июле 2025 года курсы повышения квалификации уже прошли более 2500 учителей. Авторский коллектив также проводит вебинары и консультации.

Сейчас команда работает над видеокурсом для платформы "Всеукраинская школа онлайн" и материалами для профильной школы.

Когда будут выбирать учебники

С 18 по 23 марта 2026 года школы смогут выбрать учебники для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с приказом МОН.