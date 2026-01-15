Гроші на оздоровлення для військових: хто і коли може отримати виплату

Військовослужбовці Збройних сил України мають право раз на рік отримати грошову допомогу на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Таке право виникає вже після першого повного місяця служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України.
У Міноборони пояснили, що відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, грошова допомога на оздоровлення виплачується один раз на рік усім військовим, крім строковиків, які набули права на щорічну основну відпустку.
Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", у рік початку служби тривалість відпустки обчислюється пропорційно - з розрахунку 1/12 за кожен повний місяць служби до кінця року. Це означає, що право на відпустку і, відповідно, на грошову допомогу на оздоровлення виникає одразу після першого повного місяця служби.
У відомстві наголосили, що надання щорічної основної відпустки можливе за умови, якщо одночасно відсутні не більше 30% військовослужбовців певної категорії у підрозділі. Крім того, відпустку можуть не надати з об’єктивних причин, зокрема через затверджений наперед графік.
Грошова допомога на оздоровлення може бути виплачена:
У Міноборони підкреслили, що сума виплати у такому разі обов’язково зазначається в наказі.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство оборони готує нові контракти для військовослужбовців, які передбачатимуть чітко визначені строки служби та суттєве - щонайменше утричі - підвищення грошового забезпечення, із збереженням премій і доплат. Проєкт розробляють спільно з Генштабом і він перебуває під контролем президента.
Також ми розповідали про право українських військовослужбовців, зокрема учасників бойових дій, на додаткову оплачувану відпустку: до 14 днів на рік, а для осіб з особливими заслугами - до 21 дня. Пояснюються умови її надання під час воєнного стану, порядок отримання, можливість компенсації за невикористані дні та збереження цього права після звільнення зі служби.