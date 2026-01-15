Деньги на оздоровление для военных: кто и когда может получить выплату

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право раз в год получить денежную помощь на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения. Такое право возникает уже после первого полного месяца службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.
В Минобороны объяснили, что в соответствии с Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим, денежная помощь на оздоровление выплачивается один раз в год всем военным, кроме срочников, которые приобрели право на ежегодный основной отпуск.
Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в год начала службы продолжительность отпуска исчисляется пропорционально - из расчета 1/12 за каждый полный месяц службы до конца года. Это означает, что право на отпуск и, соответственно, на денежную помощь на оздоровление возникает сразу после первого полного месяца службы.
В ведомстве отметили, что предоставление ежегодного основного отпуска возможно при условии, если одновременно отсутствуют не более 30% военнослужащих определенной категории в подразделении. Кроме того, отпуск могут не предоставить по объективным причинам, в частности из-за утвержденного заранее графика.
Денежная помощь на оздоровление может быть выплачена:
В Минобороны подчеркнули, что сумма выплаты в таком случае обязательно указывается в приказе.
Ранее РБК-Украина писало, что Министерство обороны готовит новые контракты для военнослужащих, которые будут предусматривать четко определенные сроки службы и существенное - минимум втрое - повышение денежного обеспечения, с сохранением премий и доплат. Проект разрабатывают совместно с Генштабом и он находится под контролем президента.
Также мы рассказывали о праве украинских военнослужащих, в частности участников боевых действий, на дополнительный оплачиваемый отпуск: до 14 дней в год, а для лиц с особыми заслугами - до 21 дня. Объясняются условия его предоставления во время военного положения, порядок получения, возможность компенсации за неиспользованные дни и сохранение этого права после увольнения со службы.