Деньги на оздоровление для военных: кто и когда может получить выплату

Когда возникает право на выплату

В Минобороны объяснили, что в соответствии с Порядком выплаты денежного обеспечения военнослужащим, денежная помощь на оздоровление выплачивается один раз в год всем военным, кроме срочников, которые приобрели право на ежегодный основной отпуск.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в год начала службы продолжительность отпуска исчисляется пропорционально - из расчета 1/12 за каждый полный месяц службы до конца года. Это означает, что право на отпуск и, соответственно, на денежную помощь на оздоровление возникает сразу после первого полного месяца службы.

При каких условиях могут не предоставить отпуск

В ведомстве отметили, что предоставление ежегодного основного отпуска возможно при условии, если одновременно отсутствуют не более 30% военнослужащих определенной категории в подразделении. Кроме того, отпуск могут не предоставить по объективным причинам, в частности из-за утвержденного заранее графика.

Как выплачивается помощь на оздоровление

Денежная помощь на оздоровление может быть выплачена:

при выбытии военнослужащего в ежегодный основной отпуск полной продолжительности или во вторую его часть, в том числе и за неиспользованные отпуска прошлых лет;

без выбытия в отпуск - по рапорту военнослужащего в течение текущего года, на основании приказа командира воинской части (или приказа вышестоящего командира для командиров и начальников).

В Минобороны подчеркнули, что сумма выплаты в таком случае обязательно указывается в приказе.