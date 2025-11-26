Два або навіть три тижні. Міноборони пояснило, як УБД можуть отримати додаткову відпустку

Українські військовослужбовці мають право на додаткову відпустку до 14 днів на рік, а військові з особливими заслугами перед Батьківщиною - до 21 дня.

РБК-Україна із посиланням на роз'яснення Міністерства оборони України розповідає, які умови надання додаткової відпустки для УБД.

Хто має право на додаткову відпустку

Це право закріплене в законодавстві і гарантується пунктом 18 статті 101 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Відпустка:

становить 14 календарних днів (або 21 день для осіб з особливими заслугами);

надається зі збереженням грошового забезпечення;

є додатковою, тобто надається понад щорічну основну відпустку.

Умови надання додаткової відпустки для УБД (інфографіка МОУ)

Як відпустка надається під час воєнного стану

Під час війни порядок її отримання має певні обмеження та особливості. Рішення ухвалює командир частини.

Військовий подає рапорт, який розглядається з урахуванням:

бойової обстановки;

необхідності виконання завдань;

недопущення одночасної відсутності понад 30% особового складу підрозділу.

Відпустка надається одним періодом - ділити її на частини не можна.

До відпустки можуть додаватися 1-2 дні на проїзд в обидва боки (не більше двох діб в один кінець).

Надання можливе протягом календарного року з моменту набуття права - незалежно від того, скільки часу військовий відслужив у цьому році.

Чи "згорають" невикористані дні

Така відпустка має накопичувальний характер. Під час звільнення військовослужбовець отримує грошову компенсацію за всі невикористані дні за попередні роки.

Винятки, коли компенсація не виплачується:

звільнення за службовою невідповідністю;

за обвинувальним вироком суду;

через систематичне невиконання умов контракту.

Чи зберігається право після звільнення зі служби

Військовий, який звільнився і працевлаштувався на цивільну роботу, продовжує мати право на цю додаткову відпустку - як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Нюанси надання додаткової відпустки для УБД (інфографіка МОУ)