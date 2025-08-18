Гроші на освіту: як отримати державний грант на навчання у 2025 році

Що треба знати про державний грант на навчання

Державний грант - це фінансова підтримка для здобуття вищої освіти. Держава частково або повністю покриває витрати на навчання за контрактом. Грант є безповоротним, тобто не передбачає відпрацювання після отримання диплома.

До 2024 року основним механізмом фінансування студентів було державне замовлення, яке покривало навчання лише близько 40% студентів денної форми. Система радянського зразка орієнтувалася на виконання навчальних планів та подальшу роботу за направленням.

Натомість державні гранти дозволяють самостійно вибирати освітню траєкторію, змінювати заклади та програми, брати участь у міждисциплінарних курсах та академічній мобільності.

Хто може отримати грант у 2025 році

Отримати грант можуть студенти, які:

вступили на перший курс бакалавра або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування;

отримали мінімум 150 балів з двох предметів (140 для спеціальностей із підтримкою) або 170 балів для гранта другого рівня;

уклали договір на навчання з оплатою за контрактом;

якщо студент раніше не завершив навчання за бюджетом, він має відшкодувати витрати до державного бюджету.

При цьому важливо, щоб заклад, куди вступив студент, уклав договір із МОН про участь в експериментальному проєкті. Наголосимо, що до програми можуть долучатись навіть приватні освітні заклади.

Вступникам варто знати про грант ще в момент укладання контракту. Це дасть можливість їм одразу не сплачувати повну вартість навчання.

Розмір грантів у 2025/26 навчальному році:

перший рівень: 17 000 гривень;

другий рівень: 25 000 гривень;

для окремих спеціальностей і регіонів (Сумська, Миколаївська, Запорізька, Харківська області) розмір гранту збільшується на 50%.

Як подати заявку на грант

Якщо студент відповідає вимогам, то йому потрібно:

оновити "Дію";

знайти в переліку документів Сертифікат на навчання;

натиснути Отримати грант;

активувати грант "Дія.Підписом", коли надійде підтвердження (цьогоріч воно має надійти з 15 вересня до 25 жовтня);

"Дія" сповістить, коли університет отримає гроші з вашого гранту.

Грант на наступні роки розраховується з урахуванням зміни вартості платної освітньої послуги, але не більше офіційного рівня інфляції..