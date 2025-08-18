Деньги на образование: как получить государственный грант на обучение в 2025 году

В 2025 году украинские студенты имеют возможность получить государственный грант на обучение. Это финансовая помощь, которая частично или полностью покрывает расходы на образование по контракту, при этом не обязывает отрабатывать после выпуска.
РБК-Украина со ссылкой на ЕГЭБО рассказывает, кто и как может рассчитывать на грант на обучение.
Государственный грант - это финансовая поддержка для получения высшего образования. Государство частично или полностью покрывает расходы на обучение по контракту. Грант является безвозвратным, то есть не предусматривает отработки после получения диплома.
До 2024 года основным механизмом финансирования студентов был государственный заказ, который покрывал обучение лишь около 40% студентов дневной формы. Система советского образца ориентировалась на выполнение учебных планов и дальнейшую работу по направлению.
Зато государственные гранты позволяют самостоятельно выбирать образовательную траекторию, менять заведения и программы, участвовать в междисциплинарных курсах и академической мобильности.
Получить грант могут студенты, которые:
При этом важно, чтобы заведение, куда поступил студент, заключило договор с МОН об участии в экспериментальном проекте. Подчеркнем, что к программе могут приобщаться даже частные образовательные учреждения.
Поступающим стоит знать о гранте еще в момент заключения контракта. Это даст возможность им сразу не платить полную стоимость обучения.
Размер грантов в 2025/26 учебном году:
Если студент соответствует требованиям, то ему нужно:
Грант на последующие годы рассчитывается с учетом изменения стоимости платной образовательной услуги, но не более официального уровня инфляции.
Читайте также о том, что сейчас идет дополнительный период приема заявок на поступление в колледжи. Зачисление будет происходить до 20 октября.
Ранее мы писали о том, что украинские студенты имеют право параллельно учиться по двум специальностям и получить два диплома. Это позволяет совмещать различные образовательные программы в одном или даже в нескольких вузах.