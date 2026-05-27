Місія МВФ прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з українськими чиновниками та іншими партнерами. Це перший перегляд у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування - EFF.

Загальна сума програми - 8,1 мільярда доларів.

Що обговорюватимуть

На переговорах йтиметься про два напрямки:

макроекономічна політика - як Україна управляє фінансами, інфляцією, бюджетом;

- як Україна управляє фінансами, інфляцією, бюджетом; ключові структурні реформи - зміни в економіці та держуправлінні, які вимагає МВФ як умову фінансування.

Паралельно місія проводить консультації за Статтею IV Угод МВФ - це щорічна стандартна процедура оцінки економічного стану країни.

EFF - це програма розширеного фінансування від МВФ. Простіше кажучи, фонд виділяє країні гроші частинами - але за умови, що вона виконує певні вимоги. Перш ніж перерахувати наступний транш, МВФ перевіряє, чи дотримується держава домовленостей.