Миссия МВФ прибыла в Киев на первый пересмотр программы на фоне задержки налоговых решений

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала встречи с украинскими чиновниками и другими партнерами. Это первый пересмотр в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования - EFF.

Общая сумма программы - 8,1 миллиарда долларов.

Что будут обсуждать

На переговорах речь пойдет о двух направлениях:

- как Украина управляет финансами, инфляцией, бюджетом; ключевые структурные реформы - изменения в экономике и госуправлении, которые требует МВФ как условие финансирования.

Параллельно миссия проводит консультации по Статье IV Соглашений МВФ - это ежегодная стандартная процедура оценки экономического состояния страны.

EFF - это программа расширенного финансирования от МВФ. Проще говоря, фонд выделяет стране деньги частями - но при условии, что она выполняет определенные требования. Прежде чем перечислить следующий транш, МВФ проверяет, соблюдает ли государство договоренности.