Гроші можуть "згоріти": кому та до якого числа потрібно пройти "Скринінг здоров'я 40+"

Кому та до якого числа потрібно пройти обстеження

У МОЗ нагадали, що сьогодні для проходження обстеження в межах програми "Скринінг здоров'я 40+" діють чіткі терміни.

"Багато з вас уже зробили перший крок - подали заявку та отримали 2000 гривень підтримки для проходження скринінгу. Це чудовий прояв турботи про себе", - констатували у міністерстві.

Проте тим із громадян, хто отримав кошти на "Скринінг здоров'я 40+" до 1 травня, необхідно встигнути використати їх до 30 червня 2026 року.

В іншому випадку вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Декому з українців потрібно скористатись державною допомогою до 30 червня (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

"Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року - пройдіть обстеження до 30 червня 2026 року", - наголосили у МОЗ.

Уточнюється, що для тих, хто подав заявку на участь у програмі після 1 травня 2026 року - кошти будуть доступні "рівно два місяці з моменту зарахування".

Як обрати медзаклад і записатись на прийом

Обрати найзручніший заклад охорони здоров'я для проходження скринінгу можна:

онлайн;

незалежно від місця проживання або реєстрації.

У МОЗ зауважили, що для цього підійде один із 2 089 медичних закладів по всій країні.

Для запису на візит потрібно відвідати офіційний портал screening.moz.gov.ua.

Де в Україні можна пройти "Скринінг здоров'я 40+" (карта: screening.moz.gov.ua)

"У щоденному вирі справ і турбот легко забути про найголовніше - здоров'я. Особливо, коли "нічого не болить", - зауважили у МОЗ.

Саме для цього - щоб люди "могли подбати про себе завчасно" - і існує ця національна програма.

"Вона допомагає виявити ризики ще до появи серйозних симптомів чи вже захворювань. Не відкладайте здоров'я на потім - пройдіть "Скринінг здоров'я 40+", - підсумували у міністерстві.