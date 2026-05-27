Гроші можуть "згоріти": кому та до якого числа потрібно пройти "Скринінг здоров'я 40+"

Державна допомога за програмою "Скринінг здоров'я 40+" має чіткі часові рамки. Якщо не скористатися виділеними грошима вчасно, вони автоматично повернуться до бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у Facebook.
У МОЗ нагадали, що сьогодні для проходження обстеження в межах програми "Скринінг здоров'я 40+" діють чіткі терміни.
"Багато з вас уже зробили перший крок - подали заявку та отримали 2000 гривень підтримки для проходження скринінгу. Це чудовий прояв турботи про себе", - констатували у міністерстві.
Проте тим із громадян, хто отримав кошти на "Скринінг здоров'я 40+" до 1 травня, необхідно встигнути використати їх до 30 червня 2026 року.
В іншому випадку вони автоматично повернуться до державного бюджету.
"Якщо ви отримали кошти до 1 травня 2026 року - пройдіть обстеження до 30 червня 2026 року", - наголосили у МОЗ.
Уточнюється, що для тих, хто подав заявку на участь у програмі після 1 травня 2026 року - кошти будуть доступні "рівно два місяці з моменту зарахування".
Обрати найзручніший заклад охорони здоров'я для проходження скринінгу можна:
У МОЗ зауважили, що для цього підійде один із 2 089 медичних закладів по всій країні.
Для запису на візит потрібно відвідати офіційний портал screening.moz.gov.ua.
"У щоденному вирі справ і турбот легко забути про найголовніше - здоров'я. Особливо, коли "нічого не болить", - зауважили у МОЗ.
Саме для цього - щоб люди "могли подбати про себе завчасно" - і існує ця національна програма.
"Вона допомагає виявити ризики ще до появи серйозних симптомів чи вже захворювань. Не відкладайте здоров'я на потім - пройдіть "Скринінг здоров'я 40+", - підсумували у міністерстві.
