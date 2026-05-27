Деньги могут "сгореть": кому и до какого числа нужно пройти "Скрининг здоровья 40+"

Государственная помощь по программе "Скрининг здоровья 40+" имеет четкие временные рамки. Если не воспользоваться выделенными деньгами вовремя, они автоматически вернутся в бюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения (Минздрава) Украины в Facebook.
В Минздраве напомнили, что сегодня для прохождения обследования в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" действуют четкие сроки.
"Многие из вас уже сделали первый шаг - подали заявку и получили 2000 гривен поддержки для прохождения скрининга. Это замечательное проявление заботы о себе", - констатировали в министерстве.
Однако тем из граждан, кто получил средства на "Скрининг здоровья 40+" до 1 мая, необходимо успеть использовать их до 30 июня 2026 года.
В противном случае они автоматически вернутся в государственный бюджет.
"Если вы получили средства до 1 мая 2026 года - пройдите обследование до 30 июня 2026 года", - подчеркнули в Минздраве.
Уточняется, что для тех, кто подал заявку на участие в программе после 1 мая 2026 года - средства будут доступны "ровно два месяца с момента зачисления".
Выбрать самое удобное учреждение здравоохранения для прохождения скрининга можно:
В Минздраве отметили, что для этого подойдет одно из 2 089 медицинских учреждений по всей стране.
Для записи на визит нужно посетить официальный портал screening.moz.gov.ua.
"В ежедневном водовороте дел и забот легко забыть о самом главном - здоровье. Особенно, когда "ничего не болит", - отметили в Минздраве.
Именно для этого - чтобы люди "могли позаботиться о себе заранее" - и существует эта национальная программа.
"Она помогает выявить риски еще до появления серьезных симптомов или уже заболеваний. Не откладывайте здоровье на потом - пройдите "Скрининг здоровья 40+", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую важную операцию на сердце сделали бесплатной для всех украинцев.
Кроме того, мы объясняли, чем на самом деле программа "Скрининг здоровья 40+" отличается от визита к семейному врачу.
Читайте также, какие медуслуги гарантирует государство детям и будущим родителям (за что платить не нужно).
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.