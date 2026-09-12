"Гроші ходять за вчителем" розширили: хто тепер може отримати 1500 гривень і коли дедлайн

Долучитись до пілотного проєкту "Гроші ходять за вчителем" можуть нові категорії педагогів. Додались також окремі напрями підвищення кваліфікації та професійного розвитку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства освіти й науки (МОН) України.
Українцям нагадали, що "Гроші ходять за вчителем" - це новий механізм фінансування професійного розвитку педагогів.
Він є одним з інструментів підтримки вчительства в межах впровадження Нової української школи (НУШ), адже:
"У межах пілоту "Гроші ходять за вчителем" понад 38 тисяч педагогічних працівників уже отримали кошти на підвищення кваліфікації", - уточнили в МОН.
Ініціатива "Гроші ходять за вчителем" передбачає, що:
У МОН наголосили, що механізм "Гроші ходять за вчителем" змінює сам підхід до професійного розвитку.
Йдеться про те, що замість однакового набору навчань для всіх, педагог отримує можливість самостійно:
Станом на початок вересня 2026 року на національній платформі професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників "Вектор" було зареєстровано вже понад 153 тисячі користувачів.
Вона дозволяє:
У МОН зауважили, що практичний путівник з роботи на платформі "Вектор" можна знайти онлайн - за відповідним посиланням.
Згідно з інформацією Міністерства освіти й науки, з вересня 2026 року самостійно обирати програми підвищення кваліфікації на платформі "Вектор" у межах пілотування політики "Гроші ходять за вчителем" зможуть ще більше педагогів.
Відтепер до механізму фінансування можуть долучитися нові категорії:
"Учителям довелося одночасно опановувати нові підходи НУШ та працювати в умовах війни, дистанційного й змішаного навчання, вимушених переміщень та освітніх втрат", - зауважили у міністерстві.
Отже, розширення пілоту - це можливість:
Зміни торкнулись і громадян України, які викладають у суб'єктах освітньої діяльності за межами країни, де діти вивчають навчальні предмети або інтегровані курси українознавчого компонента.
"Таких верифікованих осередків нині 120+", - уточнили в МОН.
Зазначається, що це - наступний логічний крок державної політики щодо української освіти за кордоном.
Адже раніше Україна вже:
"Тепер вони отримують можливість долучитися і до нового механізму підтримки професійного розвитку", - констатували в МОН.
Повідомляється, що для таких педагогів у межах пілоту передбачено окремий напрям підвищення кваліфікації - організація освітнього процесу в освітніх осередках за кордоном, які забезпечують вивчення українознавчого компонента.
Для соціальних педагогів також передбачено окремий напрям професійного розвитку - "соціально-педагогічний супровід та механізми захисту прав дитини".
Насамкінець у МОН розповіли, що інша важлива зміна в межах механізму фінансування "Гроші ходять за вчителем" - продовження терміну реєстрації для участі в пілоті.
Зробити це можна до кінця жовтня 2026 року.
"Відповідне рішення ухвалив уряд... Зміни до Порядку передбачають продовження попередньо визначеного терміну із серпня до жовтня", - підсумували в міністерстві.
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