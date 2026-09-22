Гроші в доларах, кредити та кешбек: Тарас Козак розвінчав популярні міфи про фінанси

– ''Гроші найнадійніше зберігати в доларах''. Міф чи правда?

– Міф. Долар – це сильніша валюта, ніж гривня, але і в доларах є інфляція. Тобто в доларах щороку життя стає дорожчим – на 3%, 5%, 10%, у різні роки по-різному, але щороку здорожчання є.

Тому це міф. Не можна собі уявити, що американці відкладають заощадження в тих же доларах під матрац. Такого немає.

Американці використовують долари як платіжний інструмент і як актив, який вкладається в щось. Не просто зберігають його як товар, а вкладають, щоб він уже приносив дохід.

– ''Якщо зарплата невелика, відкладати гроші немає сенсу''. Міф чи правда?

– Теж міф. Відкладати якусь частину своїх доходів – це нормально. Якщо чекати, коли зарплата виросте, то можна інколи не дочекатися.

З одного боку, коли ви дочекаєтеся, але не маєте розуміння, як це все накопичувати, то не маєте досвіду. Це теж погано, тому що досвід краще заробляти на невеличких сумах. Може бути помилкове рішення, втрати й так далі. Тому краще це тестувати на невеликих сумах.

– ''Кредит – це завжди погано''. Міф чи правда?

– Міф. Кредити можуть бути хорошою історією, якщо, наприклад, ви за ними не платите відсотків. Ми знаємо, що є певні банківські інструменти, коли кредит без сплати відсотків, є якийсь пільговий період.

Кредит для того, щоб вирішити якісь свої питання. Все-таки краще скористатися кредитом, щоб вирішити це питання, ніж відкласти його назавжди.

Це не означає, що треба завжди брати кредит, але як інструмент він такий же, як і ніж. Може приносити користь, може приносити шкоду.

Тож питання в тому, як ним користуватися.

– ''Інвестувати можуть тільки люди з великим капіталом''. Міф чи правда?

– Це теж міф. Можна з маленьким капіталом інвестувати, можна з великим не інвестувати. Тобто з великим капіталом це буде приносити більше доходів. Але з маленьким капіталом краще починати інвестувати вже тоді, коли є можливість. Чим чим раніше людина починає інвестувати, тим це має більше переваг.

Це і досвід, і помилки, і накопичення суми, і це стає автоматизмом. Зрештою, заможні люди всі заощаджують та інвестують.

– ''Купувати валюту потрібно тоді, коли курс починає зростати''. Міф чи правда?

– Міф. Якщо у вас є бажання диверсифікувати активи в різних валютах, наприклад, частина в доларах, частина в євро, то це треба робити постійно.

Наприклад, ви вирішили, що 20% ваших коштів лежать у євро. Отримали якийсь дохід – 20% цього доходу купили в євро і тримаєте.

Тобто це не повинно бути перетікання з одного активу в інший через те, що якийсь актив виріс чи впав.

– ''Якщо гроші лежать на банківському рахунку, вони не втрачають своєї вартості''. Міф чи правда?

– Це міф, хоча може бути правдою – залежить від ситуації. Це залежить, у першу чергу, від інфляції в країні.

Якщо інфляція вища, ніж банківські відсотки мінус податок, то ви втрачаєте.

Наприклад, сьогодні банківські депозити – близько 13% річних. Якщо відняти з них податок, то це буде близько 10% річних. Інфляція приблизно теж 10% річних.

Тобто на сьогодні громадяни, які тримають гривню на депозиті під 10–13% річних, фактично зберігають свої гроші, але не заробляють.

Якщо хочеться заробляти, то треба або знаходити інші інструменти – типу ОВДП, фонду чи якихось облігацій, – або фінансові інструменти в інших валютах. Тобто в гривні мають бути більш дохідні інструменти.

– ''Кешбек – це фактично безкоштовні гроші''. Міф чи правда?

– Тут не можна сказати однозначно – міф чи правда.

Якщо ми беремо банківський кешбек, то звідки він береться? Звідки беруться гроші, щоб людина отримала кешбек? Із комісії, яку банк бере за проведення безготівкового платежу.

Наприклад, компанія продає щось за 1000 гривень, і 2%, або 20 гривень із цієї суми, забирає банк за проведення цієї операції. Із цих 20 гривень банк може віддати кешбеком, наприклад, 5 гривень.

Тобто, іншими словами, через те, що продавець закладає цю комісію в ціну, ціна товарів вища.

От націнка – 1–2%, ціна товарів вища, і тому, звісно, ми самі платимо собі кешбек. Але якщо ви не отримуєте кешбек, відповідно, ця можливість втрачається, бо ми просто переплачуємо за товар. Якщо беремо кешбек, то просто переплачуємо менше.

– ''Краще мати одну велику фінансову ціль, ніж багато маленьких''. Міф чи правда?

– Немає однозначної відповіді, міф це чи правда. Можна мати і одну, можна мати і кілька. Це залежить від ситуації, від людини, від віку, від планів.

Правильної відповіді на запитання немає.

– ''Спочатку потрібно повністю виплатити всі кредити, а вже потім почати заощаджувати''. Міф чи правда?

– Міф. Тому що, наприклад, є таке поняття, як іпотечний кредит. Іпотечний кредит – зазвичай це досить низький відсоток під заставу житла. І часто цей відсоток може бути меншим, ніж вартість оренди такого житла. Такі моменти бувають на ринку.

Заощаджуючи, якщо ви особливо розбираєтесь у цьому, можна отримати значно вищий відсоток, ніж ви сплачуєте за кредитом.

Тому в цьому випадку ви користуєтесь кредитом, платите відсотки і замість того, щоб ці гроші, якісь отримані доходи віддати в погашення цього кредиту, ви їх інвестуєте в майбутнє і отримуєте більші доходи.

Плюс інші переваги – це те, що ви маєте досвід, здійснюєте якісь маленькі помилки, і потім, коли у вас буде більше грошей, з часом вже буде менше помилок, буде більше досвіду, буде якісніше інвестування.

– ''Щоб розібратися у фінансах, потрібно добре знати економіку та інвестування''. Міф чи правда?

– Це напівправда. Звісно, чим краще ви розбираєтесь в економіці, тим краще можете інвестувати.

Але для того, щоб інвестувати в основні інструменти, типу депозитів, ОВДП, не треба знати економіку.

Для того, щоб інвестувати в складні, високодохідні, ризиковані інструменти, треба знати економіку. А в прості – не треба.