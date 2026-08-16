Кредитна картка може збільшувати витрати: експерт пояснив, як не потрапити у фінансову пастку

Кредитний ліміт на банківській картці може створювати хибне відчуття фінансових можливостей і підштовхувати людину до більших витрат. Якщо позичені кошти не повернути в пільговий період, витрати додатково зростають через відсотки.

Про це у бліц-інтерв’ю для РБК-Україна розповів засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак .

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Кредитний ліміт може створювати ілюзію наявності додаткових грошей.

Вихід за межі пільгового періоду робить кредит дорожчим.

Регулярне використання кредитних коштів може зменшити фінансову подушку.

Перед великою покупкою корисно дати собі час на обдумування рішення.

Фінансовий резерв краще зберігати так, щоб його не можна було витратити миттєво.

Кредитний ліміт створює ілюзію додаткових грошей

За словами Козака, оплата карткою та доступний кредитний ліміт справді можуть впливати на поведінку покупця.

"Пільговий період по картці створює хибне враження, що в мене грошей більше, ніж я можу розпоряджатися", – зазначив експерт.

Водночас кредитні кошти можуть бути зручним інструментом, якщо людина контролює свої витрати та вчасно повертає позичені гроші.

Проблеми починаються тоді, коли власник картки не встигає розрахуватися в межах пільгового періоду.

"Якщо людина не контролює і вже не встигає розрахуватися під час пільгового періоду, то ці відсотки починають часто людину мучити", – пояснив Козак.

Експерт також звернув увагу на іншу проблему: якщо людина постійно користується кредитним лімітом, у разі непередбачених обставин у неї може не залишитися доступного резерву.

"Коли людина регулярно користується банківськими кредитами і раптом трапляється якась незвичайна ситуація, якась криза, якась біда, треба гроші. А вже цієї подушки умовної у вигляді ліміту кредиту вже немає", – сказав він.

У такій ситуації доводиться брати новий кредит уже з відсотками, що збільшує витрати.

Після зарплати гроші теж можуть швидко зникати

Окремо Козак пояснив, чому людина може витратити значну частину зарплати одразу після її отримання.

За його словами, частина доходу може одразу йти на погашення боргів за кредитними лімітами. Після цього людина бачить, що реальних грошей у неї залишилося значно менше.

"Коли закрити ці борги, раптом виявляється, що грошей реальних, а не лімітів, значно менше, ніж зарплата. І тут уже далі починаються оці гойдалки", – розповів експерт.

Ще однією причиною він називає психологічне відчуття, що після отримання зарплати гроші потрібно витратити.

"Є гроші – треба витратити, тому що все хочеться. Я відкладав, я працював важко і нарешті отримав зарплату, нарешті можу ці відкладені покупки нарешті здійснити", – пояснив Козак.

24 години можуть допомогти відкласти імпульсивну покупку

Для великих покупок експерт радить використовувати правило 24 годин – дати собі час перед остаточним рішенням.

"Буквально ставити собі будильник в телефон, щоб поки не продзвонить 24 години, не купити, не тягнутися", – зазначив Козак.

За цей час ставлення до покупки може змінитися, а людина може вирішити, що ці гроші краще використати інакше.

Тарас Козак радить завжди залишати фінансову подушку на непередбачені витрати.

На його думку, резерв краще зберігати не безпосередньо на картці, з якої його можна одразу витратити.

"Або депозит, або якісь ОВДП куплені, тому що від моменту, коли захотілося купити, до моменту, коли гроші тут доступні, проходить певний час", – пояснив Козак.

За його словами, така пауза може допомогти знизити імпульс до непотрібної покупки.