Деньги в долларах, кредиты и кэшбек: Тарас Козак развенчал популярные мифы о финансах

– ''Деньги надежнее всего хранить в долларах''. Миф или правда?

– Миф. Доллар – это более сильная валюта, чем гривна, но и в долларах есть инфляция. То есть в долларах каждый год жизнь становится дороже – на 3%, 5%, 10%, в разные годы по-разному, но ежегодно подорожание есть.

Потому это миф. Нельзя себе представить, что американцы откладывают сбережения в тех же долларах под матрас. Такого нет.

Американцы используют доллары как платежный инструмент и как вкладываемый во что-то актив. Не просто хранят его как товар, а вкладывают, чтобы он уже приносил доход.

– ''Если зарплата небольшая, откладывать деньги нет смысла''. Миф или правда?

– Тоже миф. Откладывать какую-то часть своих доходов – это нормально. Если ждать, когда зарплата вырастет, можно иногда не дождаться.

С одной стороны, когда вы дождетесь, но не понимаете, как это все накапливать, то не имеете опыта. Это тоже плохо, потому что опыт лучше зарабатывать на небольших суммах. Может быть ошибочное решение, потери и так далее. Потому лучше это тестировать на небольших суммах.

– ''Кредит – это всегда плохо''. Миф или правда?

– Миф. Кредиты могут быть хорошей историей, если, например, вы по ним не платите процентов. Мы знаем, что есть определенные банковские инструменты, когда кредит без уплаты процентов есть какой-то льготный период.

Кредит для того, чтобы решить какие-либо свои вопросы. Все-таки лучше воспользоваться кредитом, чтобы решить этот вопрос, чем отложить его навсегда.

Это не значит, что нужно всегда брать кредит, но как инструмент он такой же, как нож. Может приносить пользу, может приносить вред.

Так что вопрос в том, как им пользоваться.

– ''Инвестировать могут только люди с большим капиталом''. Миф или правда?

– Это тоже миф. Можно с маленьким капиталом инвестировать, можно с большим не инвестировать. То есть с большим капиталом это будет приносить больше доходов. Но с маленьким капиталом лучше начинать инвестировать уже тогда, когда есть возможность. Чем раньше человек начинает инвестировать, тем это имеет больше преимуществ.

Это и опыт, и ошибки, и скопление суммы, и это становится автоматизмом. В конце концов богатые люди все экономят и инвестируют.

– ''Покупать валюту нужно тогда, когда курс начинает расти''. Миф или правда?

– Миф. Если у вас есть желание диверсифицировать активы в разных валютах, например часть в долларах, часть в евро, то это нужно делать постоянно.

К примеру, вы решили, что 20% ваших средств лежат в евро. Получили некий доход – 20% этого дохода купили в евро и держите.

То есть это не должно быть перетекания из одного актива в другой из-за того, что какой-то актив вырос или упал.

– ''Если деньги лежат на банковском счету, они не теряют своей стоимости''. Миф или правда?

– Это миф, хотя может быть правдой – зависит от ситуации. Это зависит, прежде всего, от инфляции в стране.

Если инфляция выше, чем банковские проценты, минус налог, то вы теряете.

К примеру, сегодня банковские депозиты – около 13% годовых. Если вычесть из них налог, то это будет около 10% годовых. Инфляция примерно тоже 10% годовых.

То есть на сегодняшний день граждане, которые держат гривну на депозите под 10–13% годовых, фактически сохраняют свои деньги, но не зарабатывают.

Если хочется зарабатывать, то надо либо находить другие инструменты – типа ОВГЗ, фонда или каких-то облигаций, либо финансовые инструменты в других валютах. То есть у гривны должны быть более доходные инструменты.

– ''Кэшбек – это фактически бесплатные деньги''. Миф или правда?

– Здесь нельзя сказать однозначно – миф или правда.

Если мы берем банковский кэшбек, откуда он берется? Откуда берутся деньги, чтобы человек получил кэшбек? Из комиссии, которую банк принимает за проведение безналичного платежа.

К примеру, компания продает что-то за 1000 гривен, и 2%, или 20 гривен из этой суммы, забирает банк за проведение этой операции. Из этих 20 гривен банк может отдать кэшбеком, например 5 гривен.

То есть, другими словами, из-за того, что продавец закладывает эту комиссию в цену, цена товаров выше.

Вот наценка – 1–2%, цена товаров выше, и потому, конечно, мы сами платим себе кэшбек. Но если вы не получаете кэшбек, соответственно, эта возможность упускается, потому что мы просто переплачиваем за товар. Если берем кэшбек, то просто переплачиваем меньше.

– ''Лучше иметь одну большую финансовую цель, чем многие маленькие''. Миф или правда?

– Нет однозначного ответа, миф это или правда. Можно иметь и одну, можно иметь и несколько. Это зависит от ситуации, человека, возраста, планов.

Правильного ответа на вопросы нет.

– ''Сначала нужно полностью выплатить все кредиты, а уже потом начать экономить''. Миф или правда?

– Миф. Так как, к примеру, есть такое понятие, как ипотечный кредит. Ипотечный кредит обычно это довольно низкий процент под залог жилья. И часто этот процент может быть меньше стоимости аренды такого жилья. Такие моменты бывают на рынке.

Экономляя, если вы особенно разбираетесь в этом, можно получить гораздо более высокий процент, чем вы платите по кредиту.

Поэтому в этом случае вы пользуетесь кредитом, платите проценты и вместо того чтобы эти деньги, какие-то полученные доходы отдать в погашение этого кредита, вы их инвестируете в будущее и получаете большие доходы.

Плюс другие преимущества – это то, что у вас есть опыт, совершаете какие-то маленькие ошибки, и потом, когда у вас будет больше денег, со временем уже будет меньше ошибок, будет больше опыта, будет более качественное инвестирование.

– ''Чтобы разобраться в финансах, нужно хорошо знать экономику и инвестирование''. Миф или правда?

– Это полуправда. Конечно, чем лучше вы разбираетесь в экономике, тем лучше можете инвестировать.

Но для того чтобы инвестировать в основные инструменты, типа депозитов, ОВГЗ, не нужно знать экономику.

Для того чтобы инвестировать в сложные, высокодоходные, рискованные инструменты, нужно знать экономику. А в простых – не надо.