Гроші будуть пізніше: ЄС відтермінував перший транш із 90 млрд євро для України

Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу.
Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати - але терміни змістилися.
"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", - заявила представниця Єврокомісії.
За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:
Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:
Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.
Важливо пам'ятати, що перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту.
Він заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.
Як повідомляло РБК-Україна, навіть якщо Будапешт знімає свої заперечення, черга за Братиславою - Словаччина та її прем'єр Роберт Фіцо досі не змінили позицію.
До цього додається звичайна бюрократична тяганина: формування нового угорського уряду само по собі займе час.