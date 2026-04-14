Гроші будуть пізніше: ЄС відтермінував перший транш із 90 млрд євро для України

14:46 14.04.2026 Вт
2 хв
Коли надійдуть такі потрібні для України кошти і яка причина затримки?
aimg Олена Чупровська
Фото: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)

Єврокомісія перенесла перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у відповідь на запитання журналістів заявила представниця Єврокомісії Паула Пінью на брифінгу.

Коли надійдуть гроші

Пінью запевнила, що ЄС не відмовляється від виплати - але терміни змістилися.

"Ми залишаємося відданими наміру здійснити першу виплату в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року, і якщо дозволите нагадати слова президентки, вона сказала, що ми надамо цей кредит так чи інакше", - заявила представниця Єврокомісії.

Що вже зроблено

За її словами, частину підготовчої роботи вже завершено:

  • Створено кредит на підтримку України;
  • У лютому внесено зміни до програми Ukraine Facility;
  • Ухвалено стратегію фінансування - вона визначає суми, цілі та канали передачі коштів.

Що залишилося підписати

Попри прогрес, ЄС ще має підготувати три документи:

  • Меморандум про взаєморозуміння - він стане основою для каналу макрофінансової допомоги;
  • Оновлений План України - база для програми Ukraine Facility, через яку надходитиме бюджетна підтримка;
  • Кредитну угоду з Україною.

Пінью зазначила, що робота над усіма трьома документами триває, а контакти з українськими колегами ведуться постійно.

Важливо пам'ятати, що перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту.

Він заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.

Як повідомляло РБК-Україна, навіть якщо Будапешт знімає свої заперечення, черга за Братиславою - Словаччина та її прем'єр Роберт Фіцо досі не змінили позицію.

До цього додається звичайна бюрократична тяганина: формування нового угорського уряду само по собі займе час.

