Деньги будут позже: ЕС отсрочил первый транш из 90 млрд евро для Украины

Еврокомиссия перенесла первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в ответ на вопрос журналистов заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге.
Пинью заверила, что ЕС не отказывается от выплаты - но сроки сместились.
"Мы остаемся преданными намерению осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила представительница Еврокомиссии.
По ее словам, часть подготовительной работы уже завершена:
Несмотря на прогресс, ЕС еще должен подготовить три документа:
Пинью отметила, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно.
Важно помнить, что победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита.
Он заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.
Как сообщало РБК-Украина, даже если Будапешт снимает свои возражения, очередь за Братиславой - Словакия и ее премьер Роберт Фицо до сих пор не изменили позицию.
К этому добавляется обычная бюрократическая волокита: формирование нового венгерского правительства само по себе займет время.