Деньги будут позже: ЕС отсрочил первый транш из 90 млрд евро для Украины

14:46 14.04.2026 Вт
2 мин
Когда поступят такие нужные для Украины средства и какова причина задержки?
aimg Елена Чупровская
Фото: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)

Еврокомиссия перенесла первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро для Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в ответ на вопрос журналистов заявила представительница Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге.

Читайте также: "Кислород для армии": Зеленский сказал, что будет с кредитом на 90 млрд от ЕС

Когда поступят деньги

Пинью заверила, что ЕС не отказывается от выплаты - но сроки сместились.

"Мы остаемся преданными намерению осуществить первую выплату в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года, и если позволите напомнить слова президента, она сказала, что мы предоставим этот кредит так или иначе", - заявила представительница Еврокомиссии.

Что уже сделано

По ее словам, часть подготовительной работы уже завершена:

  • Создан кредит в поддержку Украины;
  • В феврале внесены изменения в программу Ukraine Facility;
  • Принята стратегия финансирования - она определяет суммы, цели и каналы передачи средств.

Что осталось подписать

Несмотря на прогресс, ЕС еще должен подготовить три документа:

  • Меморандум о взаимопонимании - он станет основой для канала макрофинансовой помощи;
  • Обновленный План Украины - база для программы Ukraine Facility, через которую будет поступать бюджетная поддержка;
  • Кредитное соглашение с Украиной.

Пинью отметила, что работа над всеми тремя документами продолжается, а контакты с украинскими коллегами ведутся постоянно.

Важно помнить, что победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита.

Он заявил, что готов обсудить вопрос с европейскими лидерами, однако решение фактически принял еще в декабре Евросовет - и тогда Венгрия, Словакия и Чехия получили право не присоединяться к программе.

Как сообщало РБК-Украина, даже если Будапешт снимает свои возражения, очередь за Братиславой - Словакия и ее премьер Роберт Фицо до сих пор не изменили позицию.

К этому добавляется обычная бюрократическая волокита: формирование нового венгерского правительства само по себе займет время.

Больше по теме:
ЕврокомиссияЕвросоюз