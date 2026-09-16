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Денег на пенсии станет больше: в бюджете-2027 заложили увеличение финансирования

06:30 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Денег на пенсии станет больше: в бюджете-2027 заложили увеличение финансирования Фото: сколько денег прибавят Пенсионному фонду (Getty Images)
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Расходы Пенсионного фонда в 2027 году возрастут более чем на 200 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона "О Государственном бюджете на 2027 год", подготовленном Министерством финансов.

Сколько денег получит Пенсионный фонд

Расходы Пенсионного фонда в 2027 году запланированы на уровне 1 триллиона 278,8 миллиарда гривен.

Откуда Пенсионный фонд берет деньги

Часть средств фонда возместит госбюджет. Трансферт из бюджета на доплаты к пенсиям в 2027 году составит 292,8 миллиарда гривен. Это на 41,5 миллиарда гривен больше, чем в прошлом.

Эти доплаты – часть общих социальных выплат и мер Министерства социальной политики. На них в проекте бюджета предусмотрено 540,3 миллиарда гривен. По сравнению с 2026 годом, эта сумма вырастет на 72,6 миллиарда гривен.

  • Расходы Пенсионного фонда - 1 трлн 278,8 млрд гривен (+213 млрд гривен).
  • Трансферт из бюджета на доплаты к пенсиям - 292,8 млрд гривен (+41,5 млрд гривен).
  • Социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики в общей сложности - 540,3 млрд гривен (+72,6 млрд гривен).

Напомним, Пенсионный фонд предупреждал, чтонекоторым получателям пенсий придется вернуть деньги. Это касается тех, кто вовремя не уведомил фонд об изменении паспортных данных, банковских реквизитов или места работы.

На информирование дается всего 10 дней, в противном случае начисленные лишние средства придется возвращать.

Напомним, пенсионерам, живущим за границей, могут временно остановить выплаты.

Юрист объясняла, что деньги приостанавливают, если человек не проходит подтверждение лица через "Дію", видеосвязь или консульство, но право на пенсию при этом сохраняется.

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