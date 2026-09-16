Денег на пенсии станет больше: в бюджете-2027 заложили увеличение финансирования

Расходы Пенсионного фонда в 2027 году возрастут более чем на 200 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Закона "О Государственном бюджете на 2027 год", подготовленном Министерством финансов.

Сколько денег получит Пенсионный фонд

Расходы Пенсионного фонда в 2027 году запланированы на уровне 1 триллиона 278,8 миллиарда гривен.

Откуда Пенсионный фонд берет деньги

Часть средств фонда возместит госбюджет. Трансферт из бюджета на доплаты к пенсиям в 2027 году составит 292,8 миллиарда гривен. Это на 41,5 миллиарда гривен больше, чем в прошлом.

Эти доплаты – часть общих социальных выплат и мер Министерства социальной политики. На них в проекте бюджета предусмотрено 540,3 миллиарда гривен. По сравнению с 2026 годом, эта сумма вырастет на 72,6 миллиарда гривен.

Расходы Пенсионного фонда - 1 трлн 278,8 млрд гривен (+213 млрд гривен).

Трансферт из бюджета на доплаты к пенсиям - 292,8 млрд гривен (+41,5 млрд гривен).

Социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики в общей сложности - 540,3 млрд гривен (+72,6 млрд гривен).

Напомним, Пенсионный фонд предупреждал, чтонекоторым получателям пенсий придется вернуть деньги. Это касается тех, кто вовремя не уведомил фонд об изменении паспортных данных, банковских реквизитов или места работы.