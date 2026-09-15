ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Деяких українців змусять повернути пенсію: у ПФУ назвали умову

06:30 15.09.2026 Вт
2 хв
Одна дрібна формальність - і пенсію доведеться повертати назад
aimg Олена Чупровська
Деяких українців змусять повернути пенсію: у ПФУ назвали умову Фото: Українців попередили: пенсію можуть змусити повернути через дрібницю (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Деяким отримувачам пенсій, соціальних виплат, страхових виплат, субсидій чи пільг доведеться повернути гроші фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Про які зміни потрібно повідомляти фонд

Щоб виплати нараховувалися правильно і без затримок, фонд потрібно вчасно інформувати про будь-які зміни в особистих даних. Це стосується:

  • паспорта чи прізвища;
  • контактних даних;
  • банківських реквізитів;
  • місця роботи, а також відкриття або припинення підприємницької діяльності.

На те, щоб повідомити про зміни, у людини є лише 10 днів. Якщо цей термін пропустити, фонд може нарахувати зайві кошти, які потім доведеться повертати.

Повідомити фонд про зміни можна кількома способами:

  • через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду;
  • особисто у відділенні будь-якого сервісного центру ПФУ;
  • поштою, надіславши документи рекомендованим листом;
  • через роботодавця, якщо зміни стосуються місця роботи.

Тим часом РБК-Україна писало, що пенсіонерам, які живуть за кордоном, можуть зупинити виплати.

Адвокат Ольга Хомич пояснювала, що гроші призупиняють, якщо людина не проходить підтвердження особи через "Дію", відеозв'язок або консульство.

Нагадаємо, РБК-Україна також повідомляло, що деяким українцям можуть виплатити пенсію одразу за півроку наперед.

За словами юристки, це можливо лише тоді, коли людина офіційно знімається з реєстрації в Україні і оформлює виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсії Пенсії в Україні
Новини
У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади
У Києві пролунали гучні вибухи, дрони влучили в АЗС та склади
Аналітика
Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Демарш генпрокурора. Чому Кравченко атакував НАБУ і як у Зеленського реагують на скандал