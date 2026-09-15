ua en ru
Вт, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Грошей в бюджеті обмаль. Від сьогодні в Україні фінансують лише 3 сфери, - нардепка

20:01 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Грошей в бюджеті обмаль. Від сьогодні в Україні фінансують лише 3 сфери, - нардепка Ілюстративне фото: Україна знову стикнулася з бюджетною кризою (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Бюджетна кризна в Україні не дає змоги фінансувати всі необхідні статті витрат. Наразі гроші є лише на найнеобхідніші сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк у Telegram.

Бюджетна криза в Україні

За словами нардепки, з 15 вересня в Україні фінансуються лише три сфери:

  • соціальні видатки,
  • зарплати бюджетникам,
  • утримання військових.

Василевська-Смаглюк каже, що грошей в бюджеті обмаль.

"Подивимось, що Верховна Рада наголосує завтра з міжнародних вимог: посилки, секютеризація. SEPA (Єдина зона платежів в євро - ред.) в порядку денному немає", повідомила вона.

На її думку, нардепи побоюються "невинного реєстру банківських рахунків і сейфів".

"Особливо з огляду на те, що всі в цій країні один про одного все знають, особливо, де гроші лежать, і один за одним слідкують", - впевнена вона.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна ризикує втратити значну частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування. Нардепам треба встигнути вчасно ухвалити потрібні законопроєкти.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив про необхідність додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів для ЗСУ. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.

Крім того, вирішити цю проблему потрібно протягом вересня, щоб у жовтні Сили оборони не зіткнулися з серйозною нестачею коштів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Криза в Україні
Новини
Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств від обстрілів посилять, - Зеленський
Захист залізниці, АЗС та критичних підприємств від обстрілів посилять, - Зеленський
Аналітика
"Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Одноразові агенти" та підпали: як Росія веде диверсійну війну в ЄС і чим відповідає Європа