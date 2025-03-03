Грошей більше не буде. Чи втримається енергетика України без допомоги США

Білий дім доручив зупинити програми підтримки української енергетики, які здійснювалися агентством USAID. Ця організація потрапила в немилість одразу після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа.

Що передувало такому рішенню і чи зможе енергосистема вистояти – у матеріалі РБК-Україна.

Зміст:

Повна зупинки допомоги

Чи встоїть енергосистема без підтримки USAID

Що передувало рішенню США

Повна зупинка допомоги

Невдовзі після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, яка сталася у Білому домі 28 лютого, американське видання NBC News повідомило, що Державний департамент США зупиняє програми Агентства США з міжнародного розвитку (англ. United States Agency for International Development, USAID) щодо допомоги Україні в енергетичній сфері. Один із двох представників агентства у коментарі для видання сказав: "Це суттєво підриває можливості адміністрації вести переговори про припинення вогню і є сигналом для Росії, що ми не турбуємося про Україну і наші минулі інвестиції".

Цей же представник, не називаючи себе, додав, що Росія веде проти України економічну війну і агентство USAID відігравало центральну роль у забезпечення стійкості української економіки та укріпленні енергетичної системи. "Ми надали велику кількість допомоги, щоб уникнути макроекономічної кризи", - сказав він.

Обидва представники USAID, які коментували ситуацію, зазначили, що вихід агентства з України залишить її енергетичну систему вразливою на фоні російських атак з повітря. Також Держдеп зупинив програму підтримки фінансово сектору України, посилаючись на те, що Білий дім не бачив, куди витрачалися гроші USAID останні декілька років.

Чи встоїть енергосистема без підтримки USAID

Безперечно, програми агентства USAID для забезпечення роботи енергосистеми України були важливими. Ця організація фінансувала і надала експертну підтримку програмі під назвою "Проект енергетичної безпеки». В рамках цієї програми НЕК "Укренерго" (оператор магістральної електромережі), обленерго, компанії, які виробляють електроенергію, велика кількість комунальних підприємств отримували необхідне обладнання, яке дозволило замістити зруйноване, пошкоджене майно та пройти складні зими попередніх воєнних років.

За словами експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, на сьогодні робота американського агентства починає успішно заміщуватися допомогою від країн Європейського Союзу. Після перших рішень Трампа щодо призупинки роботи USAID в Україні наш уряд звернувся за підтримкою до країн Європи. У відповідь на це Секретаріат Енергетичного співтовариства (міжнародної організації, яка розробляє спільне законодавство в сфері енергетики для країн ЄС та деяких сусідніх країн) нещодавно повідомив, що він уклав угоди з постачальниками енергетичного обладнання для потреб України.

"Менше тижня тому Секретаріат випустив відповідне роз’яснення, в якому стверджував, що він уклав угоду з контрактором, через якого здійснювалася реалізація "Проекту енергетичної безпеки", - пояснив експерт, додавши, що мова йде якраз про те обладнання, яке постачалося за участі США.

Таким чином, Європейський Союз продовжить підтримувати енергосистему України, незалежно від позиції Білого Дому. "Що європейці могли забрати на себе, вони забрали", - підкреслив у коментарі РБК-Україна Геннадій Рябцев.

Додатковим підтвердженням підтримки з боку ЄС стала заява Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України від 23 лютого. В цій заяві повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення для посилення енергетичної безпеки нашої держави країни ЄС надали фінансування у розмірі 2 мільярди євро. Окремо в Україну було відправлено понад 8 850 електрогенераторів і понад 3 600 трансформаторів.

"Лише восени 2024 року було надано 160 мільйонів євро на відновлення електростанцій та мереж, на поставки обладнання тощо", - йдеться у заяві урядовців.

Геннадій Рябцев додав, що багато приватних компаній вже уклали контракти на постачання енергетичного обладнання в Україну, ці договори будуть виконуватися незалежно від політичних подій.

Проте, зауважив експерт, тривогу викликає можливий ризик обмеження постачання в Україну засобів ураження для систем протиповітряної та протиракетної оборони.

"В частині забезпечення енергетичної безпеки, у мене якихось великих побоювань немає. Фатальних наслідків не буде. У мене значно більше занепокоєння викликає можливість припинення постачання засобів ураження для комплексів протиракетної оборони", - сказав Геннадій Рябцев, додавши, що стан роботи енергетики зокрема та економіки в цілому визначає рівень захищеності від атак російських ракет і дронів.

Що передувало рішенню США

20 січня 2025 року, у перший день перебування на посаді президента США Дональд Трамп підписав указ про призупинку роботи агентства USAID на 90 днів. Рішенням також доручалося перевірити всі програми грантованої (безкоштовної) допомоги, які надавало це агентство. Зокрема, це рішення стосувалося роботи USAID в Україні.

26 січня український офіс USAID повідомив, що він отримав розпорядження Держдепу призупинити фінансування проектів. 28 січня видання Reuters повідомило, що адміністрація Трампа відправила у відпустку майже 60 топ-посадовців USAID.

У відповідь на це, 29 січня президент Володимир Зеленський доручив уряду провести перемовини з країнами Євросоюзу для заміщення допомоги, яка отримувалася від американського агентства, а ключові проекти фінансувати з внутрішніх ресурсів.

3 лютого мільярдер Ілон Маск, який очолив новостворений Департамент ефективності державного управління (DOGE), заявив, що USAID – "злочинна організація, їй пора померти". В той же день, державний секретар Марко Рубіо повідомив, що він почав виконувати обов’язки директора USAID. 5 лютого він заявив, що діяльність агентства має просувати інтереси США, а не бути благодійністю.

11 лютого видання Politico повідомило, що з виходом США з багатьох гуманітарних проектів по світу, Китай почав пропонувати відповідним країнам свою допомогу, поширюючи свій політичний вплив.