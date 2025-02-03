Маск обрушився з критикою на USAID і видалив акаунт агентства із соцмережі Х

Мільярдер Ілон Маск заявив у неділю, що USAID настав час померти. Це остання ознака того, що адміністрація Трампа збирається ліквідувати або серйозно реструктурувати 64-річне Агентство США з міжнародного розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"USAID - злочинна організація. Пора їй померти", - написав Маск.

Цього ж дня союзник президента США Дональда Трампа зробив ще один пост, у якому звинуватив USAID у фінансуванні дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19.

Politico пише, що для USAID ці вихідні видалися неспокійними, оскільки розмови про можливе приєднання агентства до Держдепартаменту США, "дедалі більше нагадують про те, що вони перетворюються на конкретний план дій".

Зокрема, республіканець від Флориди Браян Маск заявив у неділю, що агентство "найімовірніше, буде більш тісно контролюватися" держсекретарем США Марко Рубіо.

Він додав, що працює разом із держсекретарем, "щоб забезпечити належне командування і контроль над цими агентствами", оскільки зараз тільки 10-30% фінансування розвитку США, яким займається USAID, фактично йде на надання допомоги.

Тим часом із соцмережі Х видалили акаунт організації, який налічував майже мільйон підписників. Сайт теж закрито. Ба більше, десятки посадовців USAID були відправлені у відпустку з собою.

Депутат-демократ і два співробітники сенату-демократа на умовах анонімності підтвердили, що представники DOGE (групи з ефективності державного управління, яку очолює Маск), в кінцевому підсумку, отримали доступ до секретних та інших систем USAID у суботу.

Ситуація викликала осуд з боку провідних демократів, які намагаються привернути на свій бік колег із Республіканської партії, оскільки поширюються чутки, що представники DOGE намагаються отримати доступ до низки урядових систем, не маючи належного статусу у сфері безпеки.

"Повідомлення про те, що особи без відповідного допуску могли отримати доступ до секретних даних USAID, а також до особистої інформації американських громадян, неймовірно серйозні та безпрецедентні. Ми шукаємо негайних відповідей щодо будь-яких наслідків для нашої національної безпеки і збираємо групу двопартійних сенаторів з цього питання, щойно Сенат повернеться завтра", - заявила сенаторка Джин Шахін.

За словами співробітників Демократичного Сенату, близько восьми представників DOGE - частина з належними допусками, а деякі без них - з'явилися до головних офісів USAID, вимагаючи доступу до всіх дверей і поверхів. Коли служба безпеки USAID відмовила їм у доступі, співробітники DOGE попередили, що вони викличуть Службу маршалів США, щоб змусити організацію впустити їх. Зрештою посадові особи DOGE отримали значний доступ.

Раніше в п'ятницю демократи Конгресу заявили, що президент не має повноважень одноосібно позбавляти агентство автономії.