Громов попередив про зростання загрози ракетних ударів з Білорусі

Він нагадав, що минулого тижня на білоруський аеродром "Мачулищи" було перебазовано не менше 10 вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - попередив Громов.

Нагадаємо, що на території Білорусі продовжується нарощування спільного з РФ угруповання регіональних військ. Також там планують провести авіаційні навчання для підготовки відповідних підрозділів.

Зокрема, як стало відомо, що в Білорусі під час навчань з росіянами буде залучено усі аеродроми та полігони ВПС та військ ППО.

Зазначимо, вчора в Міноборони Білорусі відзвітували про так зване "нарощення" сил ППО з росіянами.

Додамо, як вважають в британській розвідці вважають, що розгортання російської авіації в Білорусі, найімовірніше, є навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України.

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