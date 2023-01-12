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Громов предупредил о росте угрозы ракетных ударов из Беларуси

Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Угроза нанесения врагом ракетных и дроновых ударов из Беларуси растет. Причиной тому является активность российской авиации на территории РБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он напомнил, что на прошлой неделе на белорусский аэродром "Мачулищи" было перебазировано не менее 10 вертолетов типа Ми-8 и Ми-24.

"Также ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на белорусские аэродромы. Не исключаются полеты в воздушном пространстве Беларуси дальней авиации страны-агрессора. С учетом указанного возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применение дронов-камикадзе по территории нашего государства из воздушного пространства Беларуси", - предупредил Громов.

Напомним, что на территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

В частности, как стало известно, что в Беларуси во время учений с россиянами будут привлечены все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО.

Отметим, вчера в Минобороны Белоруссии отчитались о так называемом "наращивании" сил ПВО с россиянами.

Добавим, как считают в британской разведке, считают, что развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является учениями, а не подготовкой к каким-то дополнительным наступательным операциям против Украины.

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