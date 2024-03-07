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Громадяни Грузії не допустять проросійський уряд, - Зурабішвілі

Тбілісі, Четвер 07 березня 2024 05:19
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Громадяни Грузії не допустять проросійський уряд, - Зурабішвілі Фото: президентка Грузії Саломе Зурабішвілі (GettyImages)
Автор: Ксенія Вертебна

На думку президентки Грузії Саломе Зурабішвілі, громадяни країни не допустять перебування при владі проросійського уряду всупереч риториці нинішнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

Зурабішвілі розповіла, що під час виборів люди особливо відчувають що в цій країні проросійськість ніхто не пробачить та зауважила: "Громадяни та суспільство Грузії не приймуть проросійського уряду, якщо він буде яскраво проросійськи налаштованим".

Також президентка відзначила, що прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе критикував Захід, проте після призначення на посаду здійснив візит до столиці Бельгії: "Якщо ви помітили, наш новий прем'єр вирізнявся тим, що не залишав представників Заходу, прикрашав їх такими словами, куди він поїхав? - до Брюсселя. Кого приймає першим? - Послів ЄС".

Нагадаємо, Грузія відмовилася приєднуватись до санкцій проти РФ через "сильні аргументи". За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, вони мають чітку позицію в цьому питанні. "Ми не вводимо санкції, і у нас є для цього дуже сильні аргументи", - заявив він.

Кобахідзе підтвердив, що Грузію не використовують для обходу санкцій. Також він наголосив, що країна підтримує Україну політично та надає значну гуманітарну допомогу, а між Грузією та українським народом є "винятково дружні стосунки".

Раніше ми писали, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала українців у другу річницю повномасштабної війни з Росією.

У своєму зверненні вона повідомила: "Пройшло два роки, але Росія не здобула перемогу. Вона не змогла зламати Україну та її силу. Росії не вдалося розділити Європу та відокремити вас від неї. Ми стоїмо з вами пліч-о-пліч, Перемога вже близько!"

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