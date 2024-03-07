Граждане Грузии не допустят пророссийское правительство, - Зурабишвили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Также президент отметила, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе критиковал Запад, однако после назначения на должность совершил визит в столицу Бельгии: "Если вы заметили, наш новый премьер отличался тем, что не покидал представителей Запада, украшал их такими словами, куда он поехал? - в Брюссель. Кого принимает первым? - Послов ЕС".

Зурабишвили рассказала, что во время выборов люди особенно чувствуют, что в этой стране пророссийскость никто не простит и заметила: "Граждане и общество Грузии не примут пророссийского правительства, если оно будет ярко пророссийски настроено".

Напомним, Грузия отказалась присоединяться к санкциям против РФ из-за "сильных аргументов" . По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, у них четкая позиция в этом вопросе. "Мы не вводим санкции, и у нас есть для этого очень сильные доводы", - заявил он.

Кобахидзе подтвердил, что Грузию не используют для обхода санкций. Также он подчеркнул, что страна поддерживает Украину политически и оказывает значительную гуманитарную помощь, а между Грузией и украинским народом есть "исключительно дружеские отношения".

Ранее мы писали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала украинцев во вторую годовщину полномасштабной войны с Россией .

В своем обращении она сообщила: "Прошло два года, но Россия не одержала победу. Она не смогла сломать Украину и ее силу. России не удалось разделить Европу и отделить вас от нее. Мы стоим с вами бок о бок, Победа уже близко !"

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