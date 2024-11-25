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На громадському транспорті Києва просять встановити таблички з маршрутами: деталі

На громадський транспорт Києва просять повернути таблички з маршрутами (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

На сайті Київської міської ради опубліковано електронну петицію, що пропонує встановити на громадському транспорті столиці таблички з маршрутами руху.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну петицію.

Про що саме йдеться у петиції

Автор Ірина Чмишук опублікувала електронну петицію №13304 зранку 25 листопада 2024 року.

У ній жінка просить "встановити на громадському транспорті таблички з маршрутами його руху - як було раніше та як це встановлено на маршрутних таксі".

Вона також звернулась до мера Києва Віталія Кличка й закликала його "мати повагу до киян", особливо до людей похилого віку.

"Не зовсім зручно, стоячи на морозі, копатися у своєму смартфоні, щоб дізнатися куди їде той чи інший комунальний транспорт", - наголосила Чмишук.

Станом на 15:50 25 листопада електронна петиція набрала 35 підписів (із 6 000 необхідних). При цьому до кінця збору підписів залишилось 59 днів.

Електронна петиція №13304 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, київська міська електричка або Kyiv City Express (відкрита у вересні 2009 року) стала шостим видом громадського транспорту в столиці - після трамвая, тролейбуса, автобуса, метро та фунікулера.

Нещодавно у популярний серед українців онлайн-сервіс додали маршрутки Києва. Тож тепер весь громадський транспорт столиці доступний у міському застосунку "Київ Цифровий".

Читайте також, де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті.

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