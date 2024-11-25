На общественном транспорте Киева просят установить таблички с маршрутами: детали

О чем именно идет речь в петиции

Автор Ирина Чмышук опубликовала электронную петицию №13304 утром 25 ноября 2024 года.

В ней женщина просит "установить на общественном транспорте таблички с маршрутами его движения - как было раньше и как это установлено на маршрутных такси".

Она также обратилась к мэру Киева Виталию Кличко и призвала его "иметь уважение к киевлянам", особенно к людям старшего возраста.

"Не совсем удобно, стоя на морозе, копаться в своем смартфоне, чтобы узнать, куда едет тот или иной коммунальный транспорт", - подчеркнула Чмышук.

По состоянию на 15:50 25 ноября электронная петиция набрала 35 подписей (из 6 000 необходимых). До конца сбора подписей осталось 59 дней.

Электронная петиция №13304 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)