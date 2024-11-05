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Маршрутки Києва додали у популярний онлайн сервіс: де знайти схеми руху та ціни

Вівторок 05 листопада 2024 16:22
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Маршрутки Києва додали у популярний онлайн сервіс: де знайти схеми руху та ціни Схеми руху маршруток Києва тепер доступні онлайн (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 5 листопада, у міському застосунку "Київ Цифровий" доступний весь громадський транспорт столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Як знайти маршрутки у додатку "Київ Цифровий"

Українцям розповіли, що "Київ Цифровий" додав маршрутки до сервісу "Рух транспорту".

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич пояснив, що влада прагне зробити громадський транспорт Києва доступним і зручним для кожного.

"Додавши маршрутки до сервісу "Рух транспорту", ми відкриваємо ще більше можливостей для киян і гостей столиці, аби їхні щоденні поїздки були максимально комфортними", - додав він.

Уточнюється, що оновлення дає змогу користувачам "Київ Цифровий":

  • переглядати схеми руху маршруток
  • знаходити найближчі зупинки
  • дізнаватися вартість проїзду
  • отримувати інформацію про пересадки

"Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин", - зауважили на офіційному порталі Києва.

Маршрутки Києва додали у популярний онлайн сервіс: де знайти схеми руху та ціни

Відтепер маршрутки столиці - у "Київ Цифровий" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Який столичний транспорт можна знайти у застосунку

Відтепер у додатку "Київ Цифровий" доступний весь громадський транспорт столиці:

  • автобуси
  • тролейбуси
  • трамваї
  • метро
  • кільцева електричка
  • маршрутки

В цілому сервіс "Рух транспорту" в застосунку охоплює понад 3 200 зупинок, 330 маршрутів та 72 станції метро й кільцевої електрички.

За допомогою сервісу в застосунку "Київ Цифровий", користувачі мають змогу:

  • відстежувати час прибуття автобусів, тролейбусів і трамваїв
  • бачити їхні бортові номери
  • швидко переходити до QR-квитків для оплати проїзду
  • переглянути режим роботи та карту станцій метрополітену
  • планувати маршрути кільцевою електричкою та фунікулером

Нагадаємо, "Київ Цифровий" - мобільний застосунок, створений київським комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) у 2021 році на заміну застосунку Kyiv Smart City.

Дехто називає цей багатофункціональний додаток "містом у кишені", адже він дозволяє користувачеві поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проекти з благоустрою міста тощо.

До версії 3.0 застосунок "Київ Цифровий" було оновлено у серпні поточного року.

Читайте також, як безкоштовно оформити учнівський квиток через "Київ Цифровий".

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