Маршрутки Києва додали у популярний онлайн сервіс: де знайти схеми руху та ціни

Відсьогодні, 5 листопада, у міському застосунку "Київ Цифровий" доступний весь громадський транспорт столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Як знайти маршрутки у додатку "Київ Цифровий"

Українцям розповіли, що "Київ Цифровий" додав маршрутки до сервісу "Рух транспорту".

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич пояснив, що влада прагне зробити громадський транспорт Києва доступним і зручним для кожного.

"Додавши маршрутки до сервісу "Рух транспорту", ми відкриваємо ще більше можливостей для киян і гостей столиці, аби їхні щоденні поїздки були максимально комфортними", - додав він.

Уточнюється, що оновлення дає змогу користувачам "Київ Цифровий":

переглядати схеми руху маршруток

знаходити найближчі зупинки

дізнаватися вартість проїзду

отримувати інформацію про пересадки

"Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин", - зауважили на офіційному порталі Києва.

Відтепер маршрутки столиці - у "Київ Цифровий" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)

Який столичний транспорт можна знайти у застосунку

Відтепер у додатку "Київ Цифровий" доступний весь громадський транспорт столиці:

автобуси

тролейбуси

трамваї

метро

кільцева електричка

маршрутки

В цілому сервіс "Рух транспорту" в застосунку охоплює понад 3 200 зупинок, 330 маршрутів та 72 станції метро й кільцевої електрички.

За допомогою сервісу в застосунку "Київ Цифровий", користувачі мають змогу: