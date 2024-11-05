Маршрутки Києва додали у популярний онлайн сервіс: де знайти схеми руху та ціни
Відсьогодні, 5 листопада, у міському застосунку "Київ Цифровий" доступний весь громадський транспорт столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської ради.
Як знайти маршрутки у додатку "Київ Цифровий"
Українцям розповіли, що "Київ Цифровий" додав маршрутки до сервісу "Рух транспорту".
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич пояснив, що влада прагне зробити громадський транспорт Києва доступним і зручним для кожного.
"Додавши маршрутки до сервісу "Рух транспорту", ми відкриваємо ще більше можливостей для киян і гостей столиці, аби їхні щоденні поїздки були максимально комфортними", - додав він.
Уточнюється, що оновлення дає змогу користувачам "Київ Цифровий":
- переглядати схеми руху маршруток
- знаходити найближчі зупинки
- дізнаватися вартість проїзду
- отримувати інформацію про пересадки
"Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин", - зауважили на офіційному порталі Києва.
Відтепер маршрутки столиці - у "Київ Цифровий" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Який столичний транспорт можна знайти у застосунку
Відтепер у додатку "Київ Цифровий" доступний весь громадський транспорт столиці:
- автобуси
- тролейбуси
- трамваї
- метро
- кільцева електричка
- маршрутки
В цілому сервіс "Рух транспорту" в застосунку охоплює понад 3 200 зупинок, 330 маршрутів та 72 станції метро й кільцевої електрички.
За допомогою сервісу в застосунку "Київ Цифровий", користувачі мають змогу:
- відстежувати час прибуття автобусів, тролейбусів і трамваїв
- бачити їхні бортові номери
- швидко переходити до QR-квитків для оплати проїзду
- переглянути режим роботи та карту станцій метрополітену
- планувати маршрути кільцевою електричкою та фунікулером
Нагадаємо, "Київ Цифровий" - мобільний застосунок, створений київським комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) у 2021 році на заміну застосунку Kyiv Smart City.
Дехто називає цей багатофункціональний додаток "містом у кишені", адже він дозволяє користувачеві поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проекти з благоустрою міста тощо.
До версії 3.0 застосунок "Київ Цифровий" було оновлено у серпні поточного року.
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