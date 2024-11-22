Всі потяги кільцевої електрички в Києві затримуються: що сталось

Зранку п'ятниці, 22 листопада, поїзди кільцевої електрички в Києві затримуються через "хуліганське втручання в інфраструктуру".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Kyiv City Express у Telegram.

"Відновлення пошкоджень очікується до 12:00", - підсумували у прес-службі столичної кільцевої електрички.

Дещо згодом у Kyiv City Express уточнили, що спізнюються впродовж всього ранку "через дії вандалів", а також опублікували інформацію щодо запізнення потягів:

Така ситуація склалась, через "хуліганське втручання в інфраструктуру на Дарниці".

Згідно з повідомленням Kyiv City Express, всі поїзди кільцевої електрички в Києві прямують від +10 до +20 хвилин до графікового розкладу.

Що варто знати про Kyiv City Express

Нагадаємо, київська міська електричка або Kyiv City Express - лінія міського електропоїзда, що пролягає кільцем Київського залізничного вузла.

Її відкрили 2 вересня 2009 року (тоді як курсування по кільцю стартувало 4 жовтня 2011 року). Міська електричка стала шостим видом громадського транспорту в Києві (після трамвая, тролейбуса, автобуса, метро та фунікулера).

У березні 2022 року кільцеву електричку передали під управління "Укрзалізниці".

Нині маршруті Kyiv City Express задіяні електропоїзди, капітально відремонтовані на власних потужностях УЗ. В них оновлені всі основні системи (колісні пари, тягові двигуни та ключові вузли), а також модернізовано інтер'єр (встановлені нові сидіння, інформаційні табло тощо).

Протяжність ліній київської міської електрички - 50,8 км, а кількість станцій - 20.

Інтервал руху становить зазвичай від 10 до 30 хвилин.

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