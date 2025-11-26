Громада Києва передала 72 бригаді 1100 безпілотників, - Кличко

Як пише РБК-Україна , про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Передав від громади Києва захисникам на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 1100 дронів різних типів, із них 100 антишахедних, поїхали до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що всього у поточному році Київ передав 72 бригаді вже 3 300 безпілотників. На оснащення і нагальні потреби цієї бригади з міського бюджету було виділено 110 млн грн.

Також Кличко повідомив, що загалом столиця відправила на фронт цього року вже понад 57 000 БпЛА. А крім того, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку тощо.

"Ми і надалі продовжимо допомагати нашим захисникам", - запевнив мер.