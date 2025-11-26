ua en ru
Община Киева передала 72 бригаде 1100 беспилотников, - Кличко

Киев, Среда 26 ноября 2025 17:41
Община Киева передала 72 бригаде 1100 беспилотников, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал от столичной общины бойцам 72 бригады им. Черных Запорожцев большую партию дронов различных типов.

Как пишет РБК-Украина, об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Передал от общины Киева защитникам на самые горячие направления фронта очередную партию необходимой помощи. Еще 1100 дронов различных типов, из них 100 антишахедных, поехали к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что всего в текущем году Киев передал 72 бригаде уже 3 300 беспилотников. На оснащение и насущные потребности этой бригады из городского бюджета было выделено 110 млн грн.

Также Кличко сообщил, что в целом столица отправила на фронт в этом году уже более 57 000 БпЛА. А кроме того, почти 350 систем РЭБ, машины, средства связи и тому подобное.

"Мы и в дальнейшем продолжим помогать нашим защитникам", - заверил мэр.

Напомним, что в 2025 году столица направила на поддержку военных, ветеранов и их семей уже 11 млрд гривен.

Как сообщалось в сентябре, с начала 2025 года Киев уже передал бойцам ВСУ более 40 тысяч дронов различного типа, около 200 систем РЭБ, бронированные автомобили и вездеходы, а также средства связи.

