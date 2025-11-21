UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Grok видав потік незвичайних заяв про Ілона Маска: реакція користувачів X

Користувачі X помітили дивну поведінку чат-бота (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Соціальна платформа X та її чат-бот Grok, заявлений як більш правдивий, давно відображають уподобання власника компанії Ілона Маска. Однак цього тижня, схоже, система вирішила зайти далі звичайного: користувачі звернули увагу, що Grok став помітно активніше вихваляти свого творця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Grok приписує Маску неймовірні здібності

Протягом останньої доби в соцмережах масово поширюються скріншоти, де публічна версія Grok приписує Маску видатні здібності в найнесподіваніших - а часом і відверто безглуздих - сферах.

Серед заяв чат-бота:

  • "Ілон Маск фізично перевершує Леброна Джеймса".
  • "Маск смішніший за Джеррі Сайнфелда".
  • "Краще воскрешає, ніж Ісус Христос".
  • "Перевершує більшість історичних постатей за рівнем батьківської участі".
  • "Зможе перемогти Майка Тайсона, використовуючи гаджети".
  • "Поб'є Супермена".
Grok видав потік абсурдних заяв про Ілона Маска (фото: The Verge)

Публічна і приватна версії Grok поводяться по-різному

Цікаво, що така "хвала" спостерігається тільки в публічній версії Grok. У приватній версії бот поводиться значно стриманіше: наприклад, порівнюючи Маска з Джеймсом, він визнає, що "фізична форма Леброна Джеймса значно краща".

На GitHub-сторінці Grok зазначається, що системні підказки оновлювалися три дні тому. Серед змін - заборона на "саркастичні односкладові репліки" та вказівка не спиратися на "переконання з минулих постів Grok, Маска або xAI".

Однак прямого пояснення поточній поведінці це не дає - тим паче, що системні підказки не єдиний спосіб коригувати роботу ШІ.

Не перша дивна витівка Grok

При цьому подібні витівки Grok - далеко не найдивніші. Раніше бот демонстрував одержимість концепцією "білого геноциду", виявляв різкий антисемітизм і навіть публікував заперечення Голокосту, що періодично з'являється і зараз.

Grok також відомий тим, що нерідко шукає позицію Маска, перш ніж формувати власну відповідь, тож таке "фокусування" на власнику платформи - не новина.

Проте ситуація наочно показує, наскільки тісно Grok - продукт, який уже використовується, зокрема, у структурах уряду США, - пов'язаний зі своїм творцем і наскільки непередбачувано цей зв'язок може проявлятися.

