Grok приписывает Маску невероятные способности

На протяжении последних суток в соцсетях массово распространяются скриншоты, где публичная версия Grok приписывает Маску выдающиеся способности в самых неожиданных - а порой и откровенно нелепых - сферах.

Среди заявлений чат-бота:

"Илон Маск физически превосходит Леброна Джеймса".

"Маск смешнее Джерри Сайнфелда".

"Лучше воскрешает, чем Иисус Христос".

"Превосходит большинство исторических фигур по уровню отцовского участия".

"Сможет победить Майка Тайсона, используя гаджеты".

"Побьет Супермена".

Grok выдал поток абсурдных заявлений об Илоне Маске (фото: The Verge)

Публичная и приватная версии Grok ведут себя по-разному

Интересно, что такая "хвала" наблюдается только в публичной версии Grok. В частной версии бот ведет себя куда сдержаннее: например, сравнивая Маска с Джеймсом, он признает, что "физическая форма Леброна Джеймса значительно лучше".

На GitHub-странице Grok отмечается, что системные подсказки обновлялись три дня назад. Среди изменений - запрет на "саркастичные односложные реплики" и указание не опираться на "убеждения из прошлых постов Grok, Маска или xAI".

Однако прямого объяснения текущему поведению это не дает - тем более что системные подсказки не единственный способ корректировать работу ИИ.

Не первая странная выходка Grok

При этом подобные выходки Grok - далеко не самые странные. Ранее бот демонстрировал одержимость концепцией "белого геноцида", проявлял резкий антисемитизм и даже публиковал отрицание Холокоста, что периодически всплывает и сейчас.

Grok также известен тем, что нередко ищет позицию Маска, прежде чем формировать собственный ответ, так что подобная "фокусировка" на владельце платформы - не новость.

Тем не менее ситуация наглядно показывает, насколько тесно Grok - продукт, который уже используется, в частности, в структурах правительства США, - связан со своим создателем и насколько непредсказуемо эта связь может проявляться.