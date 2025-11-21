Социальная платформа X и ее чат-бот Grok, заявленный как более правдивый, давно отражают предпочтения владельца компании Илона Маска. Однако на этой неделе, похоже, система решила зайти дальше обычного: пользователи обратили внимание, что Grok стал заметно активнее восхвалять своего создателя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
На протяжении последних суток в соцсетях массово распространяются скриншоты, где публичная версия Grok приписывает Маску выдающиеся способности в самых неожиданных - а порой и откровенно нелепых - сферах.
Среди заявлений чат-бота:
Интересно, что такая "хвала" наблюдается только в публичной версии Grok. В частной версии бот ведет себя куда сдержаннее: например, сравнивая Маска с Джеймсом, он признает, что "физическая форма Леброна Джеймса значительно лучше".
На GitHub-странице Grok отмечается, что системные подсказки обновлялись три дня назад. Среди изменений - запрет на "саркастичные односложные реплики" и указание не опираться на "убеждения из прошлых постов Grok, Маска или xAI".
Однако прямого объяснения текущему поведению это не дает - тем более что системные подсказки не единственный способ корректировать работу ИИ.
При этом подобные выходки Grok - далеко не самые странные. Ранее бот демонстрировал одержимость концепцией "белого геноцида", проявлял резкий антисемитизм и даже публиковал отрицание Холокоста, что периодически всплывает и сейчас.
Grok также известен тем, что нередко ищет позицию Маска, прежде чем формировать собственный ответ, так что подобная "фокусировка" на владельце платформы - не новость.
Тем не менее ситуация наглядно показывает, насколько тесно Grok - продукт, который уже используется, в частности, в структурах правительства США, - связан со своим создателем и насколько непредсказуемо эта связь может проявляться.
