У Гродно силовики застосували сльозогінний газ при розгоні мітингувальників

Фото: протести в Білорусі (nn.by)

Затримано учасників акції протесту

ОМОН застосував сльозогінний газ при розгоні учасників акції протесту в Білорусі. Мітингувальники зібралися біля Жовтневого РВВС.

Про це повідомляє телеканал "Белсат".

ОМОН застосував сльозогінний газ і провели затримання людей. Силовики затримали активіста Євгена Дудкіна, який виступав у РВВС і підтримує мітингувальників "Гродно Азот".

"Євгена затримали дорогою додому в тролейбусі. Зараз його везуть в те ж відділення міліції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, коли мітингувальники розходилися, їх почали затримувати люди в цивільному одязі. Після бійок силовики застосували до них сльозогінний газ.

Зазначимо, у вівторок на площі Незалежності в Мінську, за інформацією місцевих ЗМІ, зібралися від 2 до 5 тисяч осіб, демонстранти прийшли на акцію з біло-червоно-білими прапорами і плакатами "Портфель під пахву - і йди", "Він не переміг", "Лукашенко у відставку".

При цьому неподалік від площі Незалежності поблизу Комаровського ринку пройшла акція на підтримку чинної влади. Її чисельність оцінюється в тисячу осіб.

Раніше білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська оголосила про початок мирної революції в країні.

Також РБК-Україна писало, що на тлі ситуації в Білорусі Рада безпеки прийняла заходи з стабілізації обстановки.