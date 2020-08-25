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Борьба с протестами и давление на СМИ: какие меры принял Совбез Беларуси

Минск, Вторник 25 августа 2020 17:43
Борьба с протестами и давление на СМИ: какие меры принял Совбез Беларуси
Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Появился текст постановления Совбеза о мерах для стабилизации ситуации  

На фоне ситуации в Беларуси Совет безопасности принял меры по стабилизации обстановки. В документе расписаны указания по борьбе с протестами и давлению на средства массовой информации.

Документ до официального опубликования оказался в распоряжении белорусского портала Office Life.

Сообщается, что Совет безопасности поручил правительству обеспечить бесперебойную работу экономики, а также разъяснить на местах негативные последствия забастовок. Министерству обороны поручено отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

Кроме того, МВД Беларуси следует не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске, а также "защитить рабочие коллективы от шельмования". МИД должен предупредить глав стран Запада об ответственности "за разжигание беспорядков".

Комитету государственной безопасности (КГБ) поручено выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования. СМИ поручено разъяснять людям, что "неконституционные действия - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства".

Борьба с протестами и давление на СМИ: какие меры принял Совбез Беларуси

Фото: решение Совбеза Беларуси (officelife.media)

Напомним, ранее сообщалось, что оппозиционерка Светлана Тихановская призвала сторонников выйти сегодня на площадь Независимости в Минске для массового празднования Дня независимости Беларуси.

Сегодня стало известно об аресте одного из участников президиума координационного совета оппозиции в Беларуси.

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