Первый замглавы СБУ Демчина подал в отставку

Фото: Павел Демчина (УНИАН)

Генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

Демчина подал в отставку 17 мая.

"Первый заместитель главы СБ Украины генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку", - написал Антоняк.

Напомним, НАБУ подготовило первому заместителю председателя СБУ Павлу Демчине подозрение в незаконном обогащении. НАБУ вынуждено было подготовить подозрение по той причине, что была обнародована тайна досудебного следствия.

По данным следствия, в период с 26 апреля 2015 по 31 декабря 2016 года сумма приобретенных активов и расходов Демчины составила не менее 6,4 млн гривен. Среди прочего, речь идет о покупке Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz V250, земельных участков в пригороде Киева и квартиры. В то же время официальный доход его и членов его семьи составил 2,6 млн гривен, в том числе с учетом продажи автомобиля Jeep Grand Cherokee 4WD. Таким образом, следствие считает, что законность приобретения активов на 3,76 млн гривен не имеет доказательств.

Позже суд отказал ГПУ в предоставлении доступа к документамНационального антикоррупционного бюро и САП в уголовном производстве о возможном незаконном обогащении Павла Демчины.