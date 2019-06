Гришэм стала новым пресс-секретарем Белого дома

На данный момент Стефани Гришєм является официальным представителем Меланьи Трамп

Новым пресс-секретарем Белого дома, вместо покинувшей эту должность Сары Сандерс, станет Стефани Гришєм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первой леди США Милании Трамп в Twitter.

Как известно, Стефани Гришєм является официальным представителем Меланьи Трамп. С 1 июля 2019 года она приступит к своей новой должности.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарем и директором по коммуникациям Белого дома", - заявила Трамп.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest