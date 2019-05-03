Трамп представил Сенату кандидатуру постпреда США при ООН

Фото: Келли Крафт (Reuters)

Президент США официально выдвинул посла в Канаде Келли Крафт на должность постпреда

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт. Соответствующее уведомление было направлено Сенату, передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Белого дома.

Теперь кандидатуру Крафт, которая в данный момент занимает пост посла США в Канаде на новую должность должна утвердить верхняя палата американского парламента.

Утверждение Крафт в Сенате должно пройти в два этапа: сначала в комитете по иностранным делам, а затем - общим голосованием.

Дата соответствующих слушаний пока неизвестна.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о выдвижении в постоянные представители США при ООН кандидатуры американского посла в Канаде Келли Крафт еще в феврале, после того, как пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт официально перестала быть кандидатом на должность.

В начале декабря 2018 Дональд Трамп предложил Хизер Нойерт занять пост постоянного представителя США вместо подавшей в отставку Никки Хейли, но в течение двух месяцев не представлял ее кандидатуру в Сенат. Затем она сама отказалась от выдвижения "в интересах семьи".