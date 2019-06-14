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Трамп сообщил об уходе Сандерс с поста пресс-секретаря Белого дома

Новости » Политика    14.06.2019 - 02:38
Трамп сообщил об уходе Сандерс с поста пресс-секретаря Белого дома
Фото: Сара Сандерс (YouTube/US News Today)

Президент США надеется, что Сара Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в конце июня уйдет со своей должности. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Трамп отметил, что Сандерс трудилась на должности пресс-секретаря три года и за это время "проделала невероятную работу".

"Она очень особенный человек с необыкновенными талантами, который проделал невероятную работу", - заявил Трамп.

Он сообщил, что после завершения работы в администрации Сандерс вернется в свой родной штат Арканзас.

Президент США выразил надежду, что по возвращении в Арканзас Сандерс будет баллотироваться на пост губернатора штата, а также поблагодарил ее за работу в Белом доме.

"Она была бы фантастическим руководителем. Сара, спасибо за хорошо выполненную работу", - написал Трамп.

Трамп сообщил об уходе Сандерс с поста пресс-секретаря Белого дома

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций посла США в Канаде Келли Найт Крафт, после того, как пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт отказалась быть кандидатом на должность.

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