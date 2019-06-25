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Грішем стала новим прес-секретарем Білого дому

Новини » Політика    25.06.2019 - 20:27
Грішем стала новим прес-секретарем Білого дому
Фото: Стефані Грішем (twitter.com/CNNPolitics)

На даний момент Стефані Гришєм є офіційним представником Меланії Трамп

Новим прес-секретарем Білого дому, замість покинула цю посаду Сари Сандерс, стане Стефані Гришєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першої леді США Міланії Трамп Twitter.

Як відомо, Стефані Гришєм є офіційним представником Меланії Трамп. З 1 липня 2019 року вона приступить до своєї нової посади.

"Я рада повідомити, що Стефані Грішем стане новим прес-секретарем і директором з комунікацій Білого дому", - заявила Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в кінці червня піде зі своєї посади. За словами президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, Сандерс працювала на посаді прес-секретаря три роки і за цей час "проробила приголомшливу роботу".

Також Трамп заявив, що Сандерс повернеться в свій рідний штат Арканзас і висловив надію, що після повернення в Арканзас Сандерс буде балотуватися на посаду губернатора штату.

Раніше в травні президент США Дональд Трамп офіційно висунула на посаду постійного представника Сполучених Штатів при Організації Об'єднаних Націй посла США в Канаді Келлі Найт Крафт, після того, як прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Нойерт відмовилася бути кандидатом на посаду.

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Новини України Сполучені Штати Америкипресс-служба
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