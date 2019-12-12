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От гриппа в Украине вакцинировались вдвое больше людей, чем в прошлом году

Новости » Общество     12.12.2019 - 17:27
От гриппа в Украине вакцинировались вдвое больше людей, чем в прошлом году
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего прививки от гриппа сделали 208 тыс. людей

С начала нынешнего эпидсезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Отмечается, что всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.

"В этом году с 1 октября вакцинировались 208 551 человек, что вдвое больше чем за аналогичный период прошлого года. Всего за весь прошлогодний эпидсезон вакцинировались лишь 161,5 тыс. людей", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тысяч населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Как сообщало РБК-Украина, институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредил, что в этом году зимой в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа.

Напомним, в эпидемическом сезоне 2019-2020 года гриппом и ОРВИ в Украине могут заболеть до 6,7 млн человек. Ожидается две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января.

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