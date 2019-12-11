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В Украине за неделю гриппом заболели 173 тысячи человек

Новости » Общество     11.12.2019 - 17:11
В Украине за неделю гриппом заболели 173 тысячи человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти 70% заболевших - дети

За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 173 365 человек, из них 69,3% - дети, что ниже эпидемического порога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как сообщается, интенсивный показатель заболеваемости составил 453,4 на 100 тысяч населения, что на 4,9% меньше эпидемического порога по Украине.

Зарегистрировано 24 случая среди пациентов гриппоподобного заболевания (ОРЗ) и 19 случаев тяжелой острой респираторной инфекции.

Также отмечается, что в стране зафиксировано редкое географическое распространение гриппа:

"В большинстве регионов Украины на минувшей неделе активность гриппа и ОРВИ находилась на неэпидемических уровнях. А в Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях зафиксировано низкую эпидемическую активность гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что с начала эпидемического сезона не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа.

Ранее сообщалось, что в Киеве за неделю гриппом заболели более 11 тыс. людей. В структуре заболеваемости дети составляют 65,5%.

Как писало РБК-Украина, институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского предупредил, что в этом году зимой в Украине будут распространяться четыре вируса гриппа.

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