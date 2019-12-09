Зимой в Украине ожидается две волны подъема заболеваемости гриппом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего заболеть могут почти 7 млн человек

В эпидемическом сезоне 2019-2020 года на грипп и ОРВИ в Украине могут заболеть до 6,7 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравохранения.

Отмечается, что ожидается две волны подъема заболеваемости: в декабре и в конце января - начале февраля, с возможным пиком на 4-й неделе 2020 года.

"Также ЦОС рассчитал прогноз возможных показателей заболеваемости на следующий сезон. В эпидемическом сезоне 2019-2020 гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7 млн человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалистами Центра общественного здоровья (ЦОС) рассчитан новый эпидемический порог интенсивности для текущего сезона. В этом году он составляет 476,7 на 100 тысяч населения.

Напомним, за неделю с 25 ноября по 1 декабря гриппом в Украине заболели 170 950 человек, из них 69% дети.

РБК-Украина писало, что зимой этого года будут распространяться четыре вирусы гриппа. В частности, будут распространяться такие штаммы гриппа: новый H3N2 - А-Канзас и, возможно, Н1N1 - А-Брисбен, а также два вируса гриппа В, которые принято считать менее опасными и более редкими.