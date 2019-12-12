Від грипу в Україні вакцинувалися вдвічі більше людей, ніж минулоріч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього щеплення від грипу зробили 208 тис. людей

З початку цьогорічного епідсезону щеплення від грипу та ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Зазначається, що всього вакцинувалися уже понад 200 тис. людей.

"Цьогоріч з 1 жовтня вакцинувалася 208 551 людина, що вдвічі більше ніж за аналогічний період минулого року. Загалом за увесь минулорічний епідсезон вакцинувалися лише 161,5 тис. людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні на грип захворіли 173 365 осіб, з них 69,3% - діти. Інтенсивний показник захворюваності склав 453,4 на 100 тисяч населення, що на 4,9% менше епідемічного порогу по Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського попередив, що в цьому році зимою в Україні будуть поширюватися чотири вірусу грипу.

Нагадаємо, в епідемічному сезоні 2019-2020 року на грип та ГРВI в Україні можуть захворіти до 6,7 млн осiб. Очiкується двi хвилi підйому захворюваності: у грудні та наприкінці січня.