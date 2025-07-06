Грінки у сирній паніровці - ідеальний варіант сніданку: готуються дуже швидко.

Грінки в сирній паніровці

На 10 шт. знадобляться такі інгредієнти:

яйця - 2-3 шт.

молоко - 70 мл

сіль - за смаком

сир - 120 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно збити разом яйця та сіль. Після цього додайте молоко та знову все ретельно перемішайте.

В окрему тарілку натріть сир. Далі спершу змочіть хліб у яєчній суміші, а після в сирові.

Викладайте смажитись хліб на суху сковорідку до золотистості з обох сторін.

В кінці покладіть на хліб ковбасу та зелень.

Рецепт грінок у сирній паніровці (фото: кадр з відео)