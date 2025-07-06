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Грінки у сирній паніровці - ідеальний варіант сніданку: готуються дуже швидко.

Рецепт грінок у сирній паніровці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Ароматні, хрусткі й надзвичайно смачні грінки в сирній паніровці можуть стати вашим улюбленим сніданком. Готуються вони за лічені хвилини, а смакують так, наче щойно з ресторанної кухні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостної.

Грінки в сирній паніровці  

На 10 шт. знадобляться такі інгредієнти:

  • яйця - 2-3 шт.
  • молоко - 70 мл
  • сіль - за смаком
  • сир - 120 г 

Легкий спосіб приготування

Спочатку потрібно збити разом яйця та сіль. Після цього додайте молоко та знову все ретельно перемішайте.

В окрему тарілку натріть сир. Далі спершу змочіть хліб у яєчній суміші, а після в сирові.

Викладайте смажитись хліб на суху сковорідку до золотистості з обох сторін.

В кінці покладіть на хліб ковбасу та зелень.

Рецепт грінок у сирній паніровці (фото: кадр з відео)

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