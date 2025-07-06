Грінки у сирній паніровці - ідеальний варіант сніданку: готуються дуже швидко.

Ароматні, хрусткі й надзвичайно смачні грінки в сирній паніровці можуть стати вашим улюбленим сніданком. Готуються вони за лічені хвилини, а смакують так, наче щойно з ресторанної кухні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Ксенії Радостної.
На 10 шт. знадобляться такі інгредієнти:
Легкий спосіб приготування
Спочатку потрібно збити разом яйця та сіль. Після цього додайте молоко та знову все ретельно перемішайте.
В окрему тарілку натріть сир. Далі спершу змочіть хліб у яєчній суміші, а після в сирові.
Викладайте смажитись хліб на суху сковорідку до золотистості з обох сторін.
В кінці покладіть на хліб ковбасу та зелень.
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