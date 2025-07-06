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Гренки в сырной панировке - идеальный вариант завтрака: готовятся очень быстро

Рецепт гренок в сырной панировке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ароматные, хрустящие и очень вкусные гренки в сырной панировке могут стать вашим любимым завтраком. Готовятся они за считанные минуты, а на вкус так, как будто только что из ресторанной кухни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостной.

Гренки в сырной панировке

На 10 шт. понадобятся такие ингредиенты:

  • яйца - 2-3 шт.
  • молоко - 70 мл
  • соль - по вкусу
  • творог - 120 г

Легкий способ приготовления

Сначала нужно взбить вместе яйца и соль. После этого добавьте молоко и снова все тщательно перемешайте.

В отдельную тарелку натрите сыр. Далее сначала смочите хлеб в яичной смеси, а после в сыре.

Выкладывайте жариться хлеб на сухую сковородку до золотистости с обеих сторон.

В конце положите на хлеб колбасу и зелень.

Рецепт гренок в сырной панировке (фото: кадр из видео)

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