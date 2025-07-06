Гренки в сырной панировке - идеальный вариант завтрака: готовятся очень быстро

Ароматные, хрустящие и очень вкусные гренки в сырной панировке могут стать вашим любимым завтраком. Готовятся они за считанные минуты, а на вкус так, как будто только что из ресторанной кухни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостной.
На 10 шт. понадобятся такие ингредиенты:
Легкий способ приготовления
Сначала нужно взбить вместе яйца и соль. После этого добавьте молоко и снова все тщательно перемешайте.
В отдельную тарелку натрите сыр. Далее сначала смочите хлеб в яичной смеси, а после в сыре.
Выкладывайте жариться хлеб на сухую сковородку до золотистости с обеих сторон.
В конце положите на хлеб колбасу и зелень.
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