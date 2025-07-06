Гренки в сырной панировке - идеальный вариант завтрака: готовятся очень быстро

Гренки в сырной панировке

На 10 шт. понадобятся такие ингредиенты:

яйца - 2-3 шт.

молоко - 70 мл

соль - по вкусу

творог - 120 г

Легкий способ приготовления

Сначала нужно взбить вместе яйца и соль. После этого добавьте молоко и снова все тщательно перемешайте.

В отдельную тарелку натрите сыр. Далее сначала смочите хлеб в яичной смеси, а после в сыре.

Выкладывайте жариться хлеб на сухую сковородку до золотистости с обеих сторон.

В конце положите на хлеб колбасу и зелень.

Рецепт гренок в сырной панировке (фото: кадр из видео)