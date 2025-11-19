Гринчук звільнили з посади глави Міненерго на тлі корупційного скандалу

Голосування у парламенті за відставку міністра енерегити Світлани Гринчук розподілилося між фракціями так:

"Слуга Народу" - 201 голос

"Європейська Солідарність" - 21 голос

"Батьківщина" - 17 голосів

"Платформа за життя та мир"- 12 голосів

"Голос" - 14 голосів

"Відновлення України" - 10 голосів

"Партія "За майбутнє" - 11 голосів

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відразу у сесійній залі підписав постанову про звільнення Світлани Гринчук.

Як повідомили РБК-Україна поінформовані джерела, заступник глави Міненерго - Микола Колісник виконуватиме обов'язки міністра енергетики. Також співрозмовники діляться, що на пост міністра розглядають народних депутатів Андрія Геруса та Андрія Жупаніна.

Звільнення Гринчук: як голосували нардепи

Зазначимо, напередодні профільний комітет Верховної Ради проголосував за звільнення Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики України.

Рішення ухвалено на тлі великого корупційного скандалу в "Енергоатомі" та після подання прем’єр-міністра Юлії Свириденко і рекомендації парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКГ.

На тлі корупційного скандалу президент України Володимир Зеленський заявив, що головні державні підприємства в енергетичному секторі пройдуть повне перезавантаження. Паралельно з фінансовою перевіркою влада планує повністю оновити їхнє керівництво.

Що відомо про корупційну справу в енергетиці

10 листопада стало відомо про проведення масштабної операції "Мідас" із викриття корупції у сфері енергетики. Детективи НАБУ провели близько 70 обшуків.

За інформацією слідства, учасники схеми вимагали у приватних компаній 10-15% "відкатів" за можливість працювати з "Енергоатомом". Усередині групи цей механізм називали "шлагбаумом".

Організатором схеми слідство називає бізнесмена та співвласника "Кварталу-95" Тимура Міндіча (кодове ім’я на плівках - "Карлсон"), який за кілька годин до початку обшуків виїхав з України.

У матеріалах НАБУ також згадується тодішній міністр енергетики Герман Галущенко, в домівці та офісі якого детективи провели обшуки.

Відсторонення посадовців і кадрові зміни

Після оприлюднення матеріалів НАБУ уряд ухвалив рішення усунути з посад міністра юстиції Германа Галущенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук. Згодом президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу РНБО, вивівши обох міністрів із її складу.

Що стосується Гринчук, яка минулого тижня на тлі скандалу подала заяву про відставку, вона заявила про "відсутність будь-яких порушень законодавства у своїй професійній діяльності" та наголосила, що не вважає себе причетною до корупційних схем.

Що відомо про Світлану Гринчук

Світлані Гринчук 35 років. Вона народилась 11 листопада 1985 року в Чернівцях, здобула вищу освіту в Чернівецькому торгівельно-економічному інституті КНТЕУ.

У 2023 році Гринчук увійшла до команди Міненерго як заступниця міністра Германа Галущенка та очолила Офіс підтримки реформ при відомстві.

Уже наступного року Верховна Рада призначила її міністеркою захисту довкілля та природних ресурсів.

Після формування нового уряду Юлії Свириденко у 2025 році Гринчук зберегла місце в Кабміні, але вже на іншій посаді - очолила Міністерство енергетики. Її затвердили разом з усім складом уряду.

До цього вона втратила міністерське крісло у сфері довкілля через відставку прем’єра Дениса Шмигаля, що спричинила оновлення Кабміну.

Хто очолить Міненерго замість неї?

Як повідомили РБК-Україна поінформовані джерела, заступник Гринчук - Микола Колісник, після її відставки, виконуватиме обов'язки міністра енергетики.

Також, за даними джерел видання, на посаду міністра енергетики влада спершу розглядала нинішнього очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького.

Втім, остаточне рішення залежало від ситуації в компанії та того, чи можливо буде відпустити його з урахуванням стану енергосектору та завдань із його захисту та відновлення.

Джерела уточнюють, що Корецький, не бажаючи залишати "Нафтогаз" і переходити в систему виконавчої влади, більше не розглядається як пріоритетний кандидат.

Наразі головними претендентами на крісло міністра енергетики називають народних депутатів Андрія Геруса та Андрія Жупаніна, повідомило поінформоване джерело.