У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 00:46
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
Автор: Оксана Гапончук

У Києві та областях оголосили повітряну тривогу через загрозу удару балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння!", – йдеться у першому повідомленні, опублікованому о 00:33.

За кілька хвилин, о 00:38, Повітряні Сили додали уточнення про конкретну швидкісну ціль, яка спрямовується на місто Кременчук: "Швидкісна ціль на Кременчук".

Станом на 00:42 карта тривог виглядає наступним чином:
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Українців закликали негайно перейти у безпечні місця і дотримуватися інструкцій цивільного захисту до завершення тривоги.

На місцях продовжують працювати сили ППО, готові перехоплювати можливі удари і захищати населення та критичну інфраструктуру.

