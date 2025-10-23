У Сумах вночі атакували залізничну станцію безпілотником
Нічний удар дрона по залізничній станції в Сумах призвів до постраждалих - подробиці інциденту і наслідки атаки уточнюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в мережі Telegram.
Близько 3:00 ночі 23 жовтня в Сумах зафіксовано удар безпілотного літального апарата по території залізничної станції. Інформацію підтвердив начальник Сумської міської військової адміністрації в Telegram, уточнивши деталі події.
Постраждалі та допомога
Унаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та надання медичної допомоги.
Другому, 28-річному співробітнику станції, допомогу було надано на місці, і його життю та здоров'ю загроза не загрожує.
Наслідки та уточнення
Наразі інформація про повний масштаб руйнувань і наслідки удару уточнюється. В адміністрації міста зазначили, що оперативні служби продовжують працювати на місці інциденту, оцінюючи стан інфраструктури та вживаючи заходів для відновлення нормальної роботи станції.
Нагадуємо, що вночі та вранці 22 жовтня Київ зазнав атаки російських дронів і ракет, унаслідок чого постраждали 29 осіб, включно з п'ятьма дітьми, усім було надано необхідну медичну допомогу, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Зазначимо, що жителям Києва, чиє майно постраждало через ворожі атаки, надано можливість отримати всю необхідну допомогу та підтримку через спеціального чат-бота "єОпора", про що повідомив начальник Київської міської військової адміністрації в Telegram.