ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Сумах вночі атакували залізничну станцію безпілотником

Суми, Четвер 23 жовтня 2025 06:05
UA EN RU
У Сумах вночі атакували залізничну станцію безпілотником Ілюстративне фото: у Сумах вночі атакували залізничну станцію безпілотником (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Нічний удар дрона по залізничній станції в Сумах призвів до постраждалих - подробиці інциденту і наслідки атаки уточнюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в мережі Telegram.

Близько 3:00 ночі 23 жовтня в Сумах зафіксовано удар безпілотного літального апарата по території залізничної станції. Інформацію підтвердив начальник Сумської міської військової адміністрації в Telegram, уточнивши деталі події.

Постраждалі та допомога

Унаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Одного з них, 35-річного чоловіка, госпіталізували в лікарню для подальшого обстеження та надання медичної допомоги.

Другому, 28-річному співробітнику станції, допомогу було надано на місці, і його життю та здоров'ю загроза не загрожує.

Наслідки та уточнення

Наразі інформація про повний масштаб руйнувань і наслідки удару уточнюється. В адміністрації міста зазначили, що оперативні служби продовжують працювати на місці інциденту, оцінюючи стан інфраструктури та вживаючи заходів для відновлення нормальної роботи станції.

Нагадуємо, що вночі та вранці 22 жовтня Київ зазнав атаки російських дронів і ракет, унаслідок чого постраждали 29 осіб, включно з п'ятьма дітьми, усім було надано необхідну медичну допомогу, повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Зазначимо, що жителям Києва, чиє майно постраждало через ворожі атаки, надано можливість отримати всю необхідну допомогу та підтримку через спеціального чат-бота "єОпора", про що повідомив начальник Київської міської військової адміністрації в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Суми
Новини
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон (відео)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію