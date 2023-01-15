Грібаускайте вважає однією з причин війни РФ проти України некомпетентність країн НАТО

"Від початку війни я казала, що ми не можемо дивитися і стояти осторонь і дозволяти такій жорстокій державі топтати, знищувати і вбивати наших сусідів", - наголосила Грібаускайте у розмові з журналістами у Сеймі Литви.

За її словами, значною мірою "ми всі винні у тому, що це відбувається зараз".

"І що ми, країни НАТО, так повільно і недостатньо допомагаємо в боротьбі за цю свободу і за життя в Україні", - додала експрезидент Литви.

Грібаускайте неодноразово критично висловилася про надто повільну реакцію країн Заходу на агресію Росії.